La Bentley Batur comporte quelque 800 pièces uniques, ce qui en fait un véhicule très spécial. L'attention portée aux détails et à l'artisanat va au-delà du design et du moteur pour s'étendre à la technologie audio sur mesure. Bentley propose le nouveau système audio "Naim for Mulliner" dans le coupé, une option à 29 200 euros.

Le système audio à 20 haut-parleurs comprend six enceintes d'aigus, neuf intermédiaires, deux graves, deux transducteurs de basses actifs et un caisson de basses. Les haut-parleurs de milieu de gamme et les haut-parleurs d'aigus sont dotés de nouveaux éléments et des cônes M brevetés Focal.

Le nouveau système sonore est le fruit de plus de 10 000 heures de travail d'innovation de la part de Focal et de Naim, qui ont exposé 56 critères et recommandations pour le système.

Bentley a conçu la Batur en pensant aux haut-parleurs, qu'elle a soigneusement placés dans tout l'habitacle. Un renforcement supplémentaire autour des portes et de l'arrière de la voiture a également permis de réduire la distorsion du système audio.

Bentley explique que le système de sonorisation "Naim by Mulliner" est une extension de ses services visant à offrir des véhicules vraiment "sur mesure". Le constructeur automobile a vu grandir l'intérêt pour sa marque Mulliner ces dernières années, les demandes de peintures spéciales ayant doublé et les commandes personnelles ayant triplé.

En début d'année, le constructeur a présenté les options de personnalisation disponibles en proposant quatre thèmes possibles. Chacun d'entre eux présentait une combinaison unique de couleurs intérieures et extérieures. Il a également souligné l'utilisation de matériaux durables, tels que des produits dérivés du café et des options à base de lin.

Bentley a dévoilé la Batur il y a un an, et son développement vient de s'achever en juin, avec deux véhicules de présérie qui ont parcouru plus de 28 000 km. La société produira 18 exemplaires de ce véhicule d'une valeur de 1,85 million d'euros, dont la construction prend environ quatre mois. L'entreprise devrait avoir fini de les construire fin 2024.

La Batur est équipée de l'emblématique moteur W12 biturbo de 6,0 litres de la marque et sera la dernière Bentley à l'utiliser. Il développe une puissance de 740 chevaux. Bentley a modifié l'admission d'air, les refroidisseurs intermédiaires et les turbos du moteur afin d'augmenter la puissance par rapport à la puissance standard de 710 chevaux.