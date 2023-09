Alors que le nombre de voitures volées avait légèrement décliné durant le printemps (notamment en avril), les chiffres se sont envolés cet été. Les vols ont en moyenne grimpés de 50 % avec un pic de +100% en août, d’après l'Observatoire des vols de Coyote.

Les forces de l’ordre ne savent toujours pas pourquoi l’été 2023 a été autant propice au vol de voitures mais ces derniers ont constatés que ces malfrats étaient de mieux en mieux équipés et organisés. Ainsi, les effractions à l’ancienne avec cassage de vitres ont fait place à des vols qui se font à plus de 80% via des systèmes électroniques selon Stéphane Curtelin, le directeur marketing et produits de Coyote.

Les SUV en tête d’affiche

Un véhicule peut être dérobé en moins de deux minutes et cela marche d’autant mieux durant la période juillet/août où de nombreux propriétaires laissent leur véhicule garés dehors et durant une plus longue durée, ce qui facilite sans aucun doute ce type d'opération.

Il est intéressant de constater que la courbe des véhicules volés a augmenté de paire avec l’évolution actuelle du marché automobile. Ainsi, à l’heure où les SUV pullulent chez les constructeurs et dans les familles, ce sont eux qui subissent le plus grand nombre de vols avec une augmentation de 75 % par rapport à l’été 2022, d’après les études de Coyote. Il représentent à eux seuls, 65% des véhicules volés et se revendraient facilement.

Autre cible majeure : les voitures hybrides. Le nombre de vols de ces véhicules a été multiplié par trois en seulement douze mois, du jamais vu. Ces auto possèdent en effet des pièces ou des métaux rares comme le platine ou l'iridium, qui se revendent autour de 1.000 euros au marché noir.

En revanche, à l’image de leur déclin progressif, les citadines n’ont représentés "que" 16% des vols de voitures cet été. Enfin, Stéphane Curtelin a expliqué que le risque de se faire voler son véhicule, aujourd’hui, était plus importants dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, PACA et Île-de-France.