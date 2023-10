Il existe de nombreux types de Porsche : rares, sportives, très sportives, rétro, futuristes ou encore colorées. Tous ces adjectifs caractérisent cette collection unique, à l'exception du dernier.

Effectivement, la prochaine vente aux enchères de voitures de Zuffenhausen, organisée par RM Sotheby's et comprenant plus de 500 lots, présentera une collection de 911 presque toutes exclusivement blanches, de différentes époques et dans diverses versions. Découvrons ensemble les plus emblématiques.

Une vente de plusieurs dizaines de millions d'euros

RM Sotheby's n'a pas estimé l'ensemble du patrimoine accumulé par un collectionneur texan de voitures de sport allemandes pendant plus de 10 ans. La vente, baptisée "The White Collection", aura lieu dans le même garage blanc où les voitures ont été jalousement gardées au fil du temps, les 1er et 2 décembre 2023.

Il s'agit en fait d'une collection unique de modèles rares de Porsche, tous d'un blanc éclatant. Au total, c'est plus de 63 modèles qui seront mis en vente, dont 56 quasi uniques. À cela s'ajoutent deux tracteurs produits dans les années précédant la spécialisation de la marque dans les supercars et une série de souvenirs, tous conservés en excellent état.

Porsche 918 Weissach Spyder (2015)

Des voitures aussi uniques que rares

Pour en venir au fait, quels sont les lots qui méritent d'être mentionnés ? En tête de liste se trouve la rarissime Porsche 918 Spyder équipée du pack Weissach, une voiture unique à l'extérieur blanc et à l'intérieur bleu, personnalisée pour plus de 91 000 € par Porsche Exclusive Manufaktur et dont le prix se situe désormais entre 2,3 et 2,8 millions d'euros. Il s'agit d'un exemplaire très particulier, puisqu'il a été livré neuf à son propriétaire actuel et qu'il compte aujourd'hui moins de 20 km au compteur.

Porsche 911 Carrera RSR 3.8 (1993)

Vient ensuite la 911 Carrera RSR de la série 964, une voiture aujourd'hui convoitée par de nombreux collectionneurs dans le monde entier et estimée entre 1,8 et 2,4 millions d'euros. Une fois de plus, cet exemplaire possède un pedigree unique, puisqu'il s'agit de la dernière RSR sur les 51 produites et de la deuxième des deux "Strassenversions" construites par Porsche Motorsport, avec un intérieur entièrement en cuir. Livrée neuve au Royaume-Uni en mars 1996, elle n'a que 70 km au compteur et possède encore ses pneus d'origine.

Porsche 911 R (2016) Porsche 911 Sport Classic (2010)

Au fil des années et des prix, les voitures présentées comprennent une 911 991.1 R extrêmement rare et une 911 997 Sport Classic, toutes deux estimées à 830 000 euros.

Porsche 911 Carrera RS 2.7 Lightweight (1973)

Enfin, il convient de mentionner la très rare Carrera RS 2.7 Lightweight, l'une des rares livrées aux États-Unis et équipée du rarissime pack Lightweight Sport (M471). Il s'agit de l'une des 911 à refroidissement par air les plus recherchées de tous les temps, et son prix de vente pourrait atteindre 1,8 million d'euros, voire plus.