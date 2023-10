À la fin du mois d'août, le constructeur japonais Suzuki, dont le siège se trouve à Shizuoka, au Japon, a franchi une étape remarquable de son histoire automobile en atteignant un chiffre cumulé de 80 millions d'unités vendues dans le monde. Le constructeur produit actuellement des voitures, des motos, des moteurs marins hors-bord et d'autres produits dans 15 sites de production répartis dans 10 pays. Il vend ses produits dans 184 pays à travers le monde. Sur les 80 millions de voitures livrées à ce jour, 36 % ont été vendues au Japon, 10 % en Europe, 13,5 % en Asie, 32,6 % en Inde et 7,8 % dans le reste du monde.

Le parcours de Suzuki vers les 80 millions d'exemplaires vendues a commencé avec le lancement du premier mini-véhicule japonais de grande série, la Suzulight, en octobre 1955. L'introduction du Fronte 800 en 1965 a marqué l'entrée de l'entreprise dans le segment des véhicules compacts, élargissant encore son empreinte sur le marché automobile mondial.

La portée de Suzuki s'est étendue au-delà du Japon avec le début des ventes à l'étranger en 1959. En 1975, l'entreprise s'est lancée dans sa première entreprise de production automobile à l'étranger, au Pakistan, ce qui a marqué le début d'une série d'expansions réussies de la production à l'étranger. Parmi les étapes clés, citons l'établissement de bases de production en Inde en 1983 et en Hongrie en 1992.

Parmi la gamme de véhicules petits et compacts de Suzuki, l'Alto se distingue comme l'un des succès historiques de la marque. Lancé en 1979, ce modèle a représenté 20 % des 80 millions d'unités vendues.

"Nous sommes reconnaissants d'avoir les faveurs d'un si grand nombre de clients. L'Alto est notre modèle le plus vendu, et il a joué un rôle très important dans les mini-véhicules de Suzuki ainsi que dans l'histoire de l'entreprise elle-même. Nous redoublerons d'efforts pour offrir une valeur qui exprime notre principe de fabrication "Sho, Sho, Kei, Tan, Bi (plus petit, moins grand, plus léger, plus court, plus beau)" en nous appuyant une fois de plus sur l'origine de la "valeur axée sur le client", un esprit qui nous a été transmis par notre fondateur" - Osamu Suzuki, président de Suzuki.