L'année 2023 marque une étape importante pour Porsche, qui célèbre son 75e anniversaire. La Foire du livre de Francfort, qui célèbre également sa 75e édition, est donc le lieu idéal pour permettre au constructeur automobile de présenter sa riche histoire à travers une série de livres captivants.

La maison d'édition Porsche Museum a collaboré avec plusieurs éditeurs pour créer une série d'ouvrages consacrés à l'héritage de la marque et à ses modèles emblématiques. L'un des ouvrages phares est le livre anniversaire officiel, Driven by Dreams - 75 Years of Porsche Sports Cars, qui emmène les lecteurs dans un voyage à travers l'histoire de Porsche, avec des histoires inspirantes, des réflexions d'Oliver Blume, CEO de Porsche, et de Michael Mauer, Head of Design, ainsi qu'un aperçu de l'avenir de la marque en prévision de l'année 2048 et du 100e anniversaire de la marque.

Galerie: Selection de livres pour le 75ème anniversaire de Porsche

12 Photos

En outre, le livre illustré Artifacts explore l'ADN de Porsche à travers des objets soigneusement sélectionnés dans les archives de la marque. Ce livre grand format offre une perspective unique sur l'histoire de Porsche, révélant les histoires qui se cachent derrière chaque pièce exposée.

Idées cadeaux pour les fans de Porsche

Pour ceux qui recherchent un aperçu chronologique du parcours de Porsche, Porsche Chronik présente l'histoire mouvementée de l'entreprise en version allemande et anglaise. Elle retrace les débuts de l'entreprise en 1931, la naissance de la première voiture de sport en 1948 et les célébrations de l'année en cours (2023).

La biographie de Ferry Porsche, également disponible en allemand et en anglais, offre une plongée dans la vie du fondateur de l'entreprise. En tant que PDG et président du conseil de surveillance, il a joué un rôle essentiel dans la transformation de Porsche en un constructeur de voitures de sport de premier plan. Enfin, les Porschistes pourront découvrir la quatrième édition revue et augmentée de Porsche 911 x 911, qui célèbre le 60e anniversaire de l'emblématique 911. Cette édition, disponible en cinq langues, présente l'histoire de la voiture de sport bien-aimée à travers des photos, des dessins et des publicités provenant des archives de l'entreprise.

Le mois dernier, le constructeur automobile basé à Stuttgart a fait parler de lui avec quelque chose de complètement différent : le lancement de la Porsche 911 GT3 R rennsport (avec un R minuscule), qui ne sera produite qu'à 77 exemplaires. Cette voiture, qui n'est pas homologuée pour la route, est dotée d'un énorme aileron arrière et d'un moteur atmosphérique de 4,2 litres sous le capot. Chacune des 77 unités qui seront assemblées est vendue aux alentours du million d'euros … oui rien que ça !