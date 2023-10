Le Lake Superior Performance Rally (LSPR) est depuis longtemps l'événement de fin de saison pour les organisations professionnelles de rallyes, par étapes, aux États-Unis. Fidèle à son nom, il se déroule à la mi-octobre, dans le nord du Michigan, et il est connu pour deux choses : des couleurs automnales intenses et de grands sauts. Pour les membres de l'équipe Honda of America Racing Team (HART), c'est également là que cette nouvelle Integra fera ses débuts.

L'équipe a récemment partagé la nouvelle sur Instagram, accompagnée de quelques photos montrant l'Integra sous presque tous les angles. Le message explique qu’elle a été construit par des employés du Honda Auto Development Center à Raymond (Ohio) pour les aider à développer leurs capacités en matière de fabrication et de construction.

Nous n'avons pas de détails spécifiques la concernant, si ce n'est de dire qu'elle concourra dans la catégorie deux roues motrices de l'American Rally Association (ARA). Les voitures de ce groupe sont en grande partie d'origine, les améliorations de sécurité telles que les cages, les freins et la suspension étant les principaux changements.

Qui y’a-t-il sous cette Integra ?

La voiture semble être une Integra standard et non une Type S. Cela signifie que le moteur est probablement un quatre cylindres turbocompressé de 1,5 litre développant environ 200 chevaux. Il n'y a pas d'images intérieures à partager pour le moment, mais étant donné qu’il s’agit d’une voiture de rallye, on peut supposer que les vitesses sont changées manuellement via le levier à six vitesses d'usine.

Bien que HART ne soit pas un effort officiel de course de la part de Honda, la page Instagram de l'équipe indique que les membres sont des employés de l'entreprise qui bénéficient du soutien du constructeur automobile. Une vérification rapide de la liste des engagés du LSPR confirme que l'Acura Integra 2023 est présente et prise en compte, avec Chris Sladek et John Sharps répertoriés comme équipe pilote/copilote.

Le Lake Superior Performance Rally 2023 se déplace cette année à Marquette, dans le Michigan, après une longue période à Houghton. Il s'agit de la 8e et dernière manche de la série de championnats nationaux ARA, qui se déroulera les 13 et 14 octobre.