Le nouveau Flatrock Motorsports Park, qui pourrait accueillir des courses IndyCar, NASCAR, d'endurance et MotoGP, a publié les premières images de la construction de sa piste, y compris son virage spectaculaire à 30 degrés.

Le site du Tennessee, en cours de construction dans le comté de Cumberland, est construit selon la norme FIA Grade 2, ce qui lui permet d'accueillir n'importe quelle série de courses jusqu'à la Formule 1.

Il y aura plusieurs configurations sur le circuit de 9,4 km à 34 virages, y compris une piste "Grand Prix" de 4,3 km pour accueillir des compétitions internationales et un site privé pour les membres de 5,6 km.

Son ouverture est prévue pour 2024 et les travaux sont en cours depuis un an sous la houlette de la société Tilke.

Le site a tiré le meilleur parti des ondulations du terrain du Tennessee sur lequel il est construit, notamment avec son virage incliné spectaculaire à 30 degrés, ainsi que des changements d'élévation dans les lignes droites qui susciteront l'enthousiasme des pilotes et des coureurs.

Rusty Bittle, développeur et partenaire fondateur de Flatrock Motorsports Park, a déclaré que le circuit était en passe de devenir ce qu'il pensait être, l'une des pistes les plus emblématiques au monde.

"L'année écoulée a été marquée par des progrès remarquables ici à Flatrock et il est difficile d'apprécier pleinement l'ampleur du travail accompli au cours des 12 derniers mois", a-t-il déclaré.

"Alors que nous réfléchissons à l'année écoulée avec un sentiment de fierté et de satisfaction, nous savons également qu'il reste encore beaucoup à faire."

"Les prochains mois verront l'achèvement du pavage de la piste du Club. Nous sommes impatients du jour où 'Nous ferons l'expérience des voitures sur la piste ici à Flatrock'. Jusqu'à ce jour, nous continuerons d'avancer ensemble."

Les images publiées montrent que le pavage du circuit des Clubs est en cours depuis août et que la première couche du tracé des membres devrait être terminée d'ici décembre.

Les deux dernières couches d'asphalte devraient être posées au premier semestre de l'année prochaine. En plus du site abritant un circuit de course international, Flatrock construit également des villas et des garages pour les passionnés d'automobile afin que ces derniers soient au plus près de l'action.

La moitié des villas ont déjà été vendues, et 23 des 40 garages disponibles ont également été réservés, les membres du club ayant accès à un paddock, un club-house, un spa et des zones d'observation ultramodernes.