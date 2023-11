Alors que le MotoGP peut se féliciter de connaître un championnat 2023 très serré, la catégorie reine du deux roues a célébrer, cette semaine, ces 50 millions de followers à travers le monde, tous réseaux sociaux confondus. En 2022, le MotoGP fêtait déjà la barre des 40 millions d’abonnés et il n’aura fallu qu’un an pour en obtenir dix de plus.

Ce sport devient de plus en plus populaire avec une augmentation de l’audience TV de 20%, au global, cette saison dont 51% rien que le samedi, probablement grâce au format Sprint présent chaque week-end. Cela est suivi de quelques records d’affluence, sur certains circuits, comme au Mans (278 805 visiteurs) ou au Sachsenring, en Allemagne (233 196 visiteurs).

Pourquoi un tel engouement ?

Un peu à la manière de la Formule 1, le MotoGP s’est ouvert à son public avec une présence bien plus importante sur les réseaux sociaux (Instagram, Youtube etc). On y découvre la parade des pilotes, des contenus inédits et les pilotes passent même derrière la caméra de temps à autres. Mais tout cela ne pourrait marcher si le sport en lui-même n’était pas exaltant.

Avec 13 points d'avance sur Martin et trois week-ends de course à disputer, Francesco Bagnaia aura fort à faire pour conserver son titre.

Et pour le coup, il y a de quoi être servi ! Bien sûr, à l’image de la F1, le sport a connu (et connaîtra) ses périodes de domination sans partage mais depuis quelques saisons, les championnats sont particulièrement disputés à l’image du millésime 2023. Au-delà même de la course au titre, les pilotes sont simplement impressionnants à regarder. Si les puristes regrettent la disparition des V8 ou des V10 en Formule 1 ou les nouveaux règlements qui dénaturent le sport, le MotoGP semble être resté du pur pilotage pour les meilleurs pilotes de la planète.

Depuis quelques années, de nouveaux concurrents pour la victoire émergent comme Aprilia.

Il est indéniable que les motos ont aussi évolués ces dernières décennies, mais malgré les aides au pilotage plus nombreuses, il n’y a aucune place pour l’erreur qui se paye, la plupart du temps, cash. Cela nous emmène aussi au niveau des pilotes : seuls les meilleurs l’emportent (bien que la machine compte comme partout ailleurs). En moto, on verra tout de suite la différence entre un pilote moyen et une potentielle superstar et c’est ce côté élitiste qui rend le sport si bon à regarder car la génération actuelle ne manque pas de talent. En tout cas si vous ne vous y êtes pas encore mis, on vous conseille fortement.