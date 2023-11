Ford se réinvente en Europe. Le constructeur automobile supprime des modèles de longue date comme la Fiesta et la Focus pour faire place à de nouveaux produits électriques qui seront développés en tenant compte des besoins des clients locaux. L'Explorer électrique dévoilé en mars dernier a donné un avant-goût de cette nouvelle orientation et un autre crossover électrique est actuellement en préparation pour une sortie l'année prochaine. Nous disposons de nouvelles photos d'espionnage montrant un prototype camouflé qui a été surpris en train d'effectuer des essais sur des routes publiques en Allemagne.

En mars dernier, Ford a dévoilé son programme de voitures électriques pour l'Europe pour les deux prochaines années, qui comprend un total de trois nouveaux véhicules. Ce que vous voyez dans la galerie ci-dessous devrait devenir le plus grand du trio et est provisoirement connu sous le nom de Sport Crossover. Il se situera au-dessus de l'Explorer électrique et de la Mustang Mach-E en termes de dimensions. Une version entièrement électrique de la Puma devrait également arriver l'année prochaine et prendre la place d'une offre d'entrée de gamme.

15 Photos

Ford n'est toutefois pas le seul à avoir adopté une stratégie d'électrification. L'entreprise a conclu un partenariat avec Volkswagen, qui couvre les véhicules électriques et les véhicules utilitaires légers. La firme allemande a partagé son architecture MEB avec Ford et l'a utilisée comme base pour l'Explorer électrique.

Le Sport Crossover repose également sur la même base et, à en juger par ce que nous voyons ici, il sera à peu près de la même taille que le VW ID.6. Cependant, il semblerait que la version Ford du SUV électrique aura une garde au sol plus importante et d'après ce que l'on peut voir sur ces photos, une ligne de toit plus inclinée à l'arrière.

En ce qui concerne l'intérieur, il faut s'attendre à un mélange de solutions de Volkswagen, comme le panneau de commande des phares qui se trouve sur le côté gauche du volant, et très probablement, un système d'infodivertissement unique basé sur SYNC. L'Explorer électrique présente un aménagement intérieur complètement différent de celui de l'ID.4, ce qui laisse présager ce que l'on peut attendre du modèle plus grand.

Le nouveau Sport Crossover, encore une fois, il ne s'agit pas du nom officiel de production du crossover électrique, devrait arriver dans le courant de l'année prochaine et sera produit dans l'usine Ford de Cologne. Ce modèle s'inscrit dans le cadre de la stratégie ambitieuse de l'entreprise visant à lancer neuf véhicules tout électriques sur le Vieux Continent d'ici la fin de l'année prochaine. Cinq de ces neuf modèles seront des véhicules utilitaires légers.