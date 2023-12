La McLaren F1 est une bête de course et comme toute voiture de ce type, elle coûte très cher à l'entretien. Non seulement elle coûte des dizaines de millions de dollars à l'achat, mais son entretien est également onéreux en raison de la diminution du nombre de pièces détachées et des besoins d'entretien hautement spécialisés. Selon Motor1, le remplacement d'un pare-brise coûte à lui seul 33 000 dollars (environ 30 000 €).

Nous pensons qu'il n'y a que deux personnes sur terre qui se soucient de ce chiffre : les deux propriétaires de McLaren F1 dont le pare-brise s'est fissuré lors de l'épreuve Velocity Invitational, sur le circuit de Sonoma, en Californie. Une vidéo publiée sur Instagram depuis le paddock montre les deux voitures arborant chacune des fissures assez importantes sur leur pare-brise avant :

Une source familière avec les coûts de remplacement des McLaren F1 a confirmé à Motor1 que le prix du verre lui-même est de 25 000 $ (23 000€), plus 8 000 $ (7300 €) supplémentaires pour couvrir les frais d'installation. Cela signifie que les dégâts constatés dans la vidéo ci-dessus, clairement supérieurs à une pièce de deux euros, équivalent à environ 66 000 dollars (60 000 €) de dommages. Juste pour quelques fissures sur le pare-brise.

Une autre source familière avec les pièces de la McLaren F1 a déclaré à Motor1 qu'il y a encore une petite poignée de pare-brise de remplacement d'origine stockés au siège de marque au Royaume-Uni. En fait, cette source nous dit que McLaren Special Operations prévoit de concevoir et de commander de nouveaux pare-brise pour la F1, de sorte que les propriétaires de cette voiture n'auront pas de mal à s'en sortir lorsque les stocks seront épuisés à l'avenir.

McLaren veut faire perdurer son modèle phare

Le pare-brise n'est même pas le premier élément que McLaren a modifié pour prolonger la durée de vie de la F1. Notre source nous a dit que l'usine a commencé à produire des réservoirs de carburant et des roues en aluminium pour remplacer les unités en magnésium vieillissantes. Si vous possédez une F1, soyez assuré que vous ne manquerez jamais de pièces détachées d'usine. Mais à quel prix ?