En début d'année, Nissan a confirmé que le successeur de la Leaf électrique à hayon, ou nous supposons qu'il s'agisse d'un crossover, serait fabriqué dans son usine de Sunderland, au Royaume-Uni.

Mais la prochaine génération de véhicules électriques d'entrée de gamme de Nissan, dont le nom n'a pas encore été confirmé, pourrait ne pas être le seul véhicule tout électrique de la marque, fabriqué au Royaume-Uni.

Des médias britanniques, dont Sky News et le Financial Times, affirment que le constructeur automobile japonais annoncera ce vendredi 24 novembre que l'usine de Sunderland construira également les successeurs électriques du Juke et du Qashqai, deux de ses modèles les plus vendus en Europe.

Citant des "personnes informées des projets", le FT affirme que Nissan annoncera le 24 novembre un investissement de plus d'un milliard de livres (1,15 milliard d'euros) dans l'usine de Sunderland pour construire deux nouveaux modèles électriques.

Selon le rapport, le Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait se rendre sur le site de l'usine vendredi pour l'annonce qui sera faite par le PDG de Nissan, Makoto Uchida.

Galerie: Concept Nissan Hang-Out

8 Photos

Sky News affirme que Nissan s'engagera à fabriquer les futures versions électriques du Juke et du Qashqai dans son usine britannique après des mois de discussions avec le gouvernement. L'une des sources a déclaré au site web qu'il y avait une "garantie de financement gouvernemental significative" liée à ces plans.

Toutefois, il n'est pas certain que le gouvernement britannique offre d'emblée de l'argent aux contribuables pour le projet.

Nissan fabrique déjà les crossovers Juke et Qashqai à essence à Sunderland et a commencé l'année dernière à produire des variantes électrifiées de ces deux modèles sur le site : le Qashqai e-Power et le Juke Hybrid.

Si les informations sont exactes, cette annonce garantirait l'avenir de l'usine Nissan de Sunderland pour de nombreuses années. Actuellement, le site emploie directement 6 000 personnes et contribue indirectement à l'existence de milliers d'emplois dans la chaîne d'approvisionnement locale.

En 2021, Nissan et son partenaire en matière de batteries, AESC, détenu par la société chinoise Envision, ont annoncé un investissement d'un milliard de livres sterling (1,15 milliard d'euros) sur le site de Sunderland pour construire une usine de cellules de batteries à grande échelle qui fournira des batteries pour le successeur de la Nissan Leaf. La batterie de la Nissan Leaf est actuellement fournie par AESC.

Selon des sources anonymes citées par le FT, il n'est pas certain qu'AESC augmente ses investissements dans l'usine de batteries de Sunderland pour produire également des batteries pour les futurs Juke et Qashqai électriques.

La mise à jour de la production de Nissan serait la dernière d'une série de nouvelles positives pour l'industrie automobile britannique, après le projet du groupe BMW d'investir 600 millions de livres (691 millions d'euros) pour produire des Mini EV dans son usine d'Oxford, et l'annonce faite en juillet par Tata, la société mère de JLR, de la construction d'une gigafactory de batteries d'une valeur de 4 milliards de livres (5,7 milliards d'euros) au Royaume-Uni.