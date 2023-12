Tout comme le Toyota Land Cruiser 70 Series récemment mis à jour, le Lada Niva refuse de mourir. Bien qu'il existe depuis 1977, Lada continue de construire le tout-terrain spartiate et il reçoit même une mise à jour pour 2024.

L'une des grandes nouveautés d'AvtoVAZ est le retour des freins antiblocages, après avoir dû interrompre temporairement l'ABS à la suite des sanctions imposées à la Russie. Lorsque l'assemblage a repris mi-2022, le Niva s'est débarrassé des airbags, de l'ABS et d'autres caractéristiques essentielles dont les voitures étaient dotées depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, les freins antiblocage sont de retour pour 2024, tant pour la Niva Legend classique que pour la Niva Travel.

Au cas où vous ne connaîtriez pas ce dernier, cette voiture existe depuis 1998 sous le nom de VAZ-2123 avant d'être rebaptisée Chevrolet Niva en 2003. Lorsque la collaboration GM-AvtoVAZ a pris fin en 2020, le SUV sans fioritures a été rebaptisé Niva Travel.

LADA Niva Legende Urbaine

Le Niva reçoit également un moteur actualisé qui répond désormais à la norme Euro 5. Cette norme existe depuis 2009 et est donc largement dépassée. N'oublions pas que la norme Euro 6 est entrée en vigueur en 2014 et que la norme Euro 7 suivra vers 2025. Lors de la reprise de la production l'année dernière et jusqu'à présent, la Lada polyvalente était propulsée par un moteur répondant à la norme Euro 2, introduite en 1996.

Si vous optez pour une version haut de gamme du Niva Travel, vous bénéficierez d'un certain nombre d'avantages : régulateur de vitesse (avec limiteur de vitesse), ordinateur de bord, tableau de bord rétroéclairé et jantes en alliage bicolores. L'ESP fera également son retour dans le courant du mois, selon le magazine russe Auto Pro News. La production des deux modèles avec les mises à jour 2024MY a déjà commencé.

Comme on pouvait s'y attendre, le prix demandé a augmenté de manière significative. Auparavant, la Lada Niva Legend était proposée à partir de 829 900 roubles (8 400 euros au taux de change actuel), mais le modèle le moins cher est désormais proposé à 927 500 roubles (9 380 euros). La Niva Travel, plus moderne, était à 1 198 900 roubles (12 133 €) et démarre maintenant à 1 215 000 roubles (12 296 €).

AvtoVAZ avait l'intention de lancer une toute nouvelle Niva en collaboration avec Renault. Il avait été dévoilé un concept car en 2018, mais l'avenir semble incertain étant donné que Renault a vendu sa participation dans AvtoVAZ en mai 2022.