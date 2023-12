La préfecture d'Aichi est la région du Japon où se concentrent la plupart des usines du groupe Toyota, ainsi que son siège et ses principaux centres techniques et opérationnels.

Parmi les usines, au nombre d'une quinzaine en comptant celles dédiées aux moteurs, aux transmissions et aux pièces de carrosserie, se trouve également le premier des sites de la marque Lexus qui, depuis le début des années 2000, pousse l'hybride, devenant bientôt la première marque premium presque entièrement électrifiée.

Il s'agit de l'usine de Tahara, l'une des dernières construites dans la région, qui assure la production de certains des modèles les plus emblématiques de la marque, ainsi que de certains des SUV haut de gamme de Toyota.

Des pick-ups aux voitures de luxe

L'usine de Tahara a ouvert ses portes au début de l'année 1979 et a été la dernière grande usine d'assemblage construite dans cette région, après quoi d'autres usines ont été fondées spécifiquement pour les composants et les moteurs. Au départ, elle s'est concentrée sur des modèles tels que le pick-up Hilux et le Land Cruiser Prado, la famille tout-terrain la plus populaire de Toyota, qui sera suivie plus tard par le Rav4 et le 4Runner, ainsi que par des berlines telles que la Corolla et des voitures de sport telles que la Celica et la Supra.

Production de l'une des premières Celica à Tahara

L'usine gagne en capacité et en technologie, devenant bientôt le site numéro un de Toyota en matière d'automatisation et de processus de haute technologie, sans pour autant compromettre l'emploi de personnel en chair et en os, qui constitue un record : en 2011, Tahara a en effet atteint près de 8 000 employés, pour une production annuelle de près de 400 000 unités, dépassée par celle de Tsutsumi, où plus d'un demi-million de voitures sont produites, mais dans des segments plus populaires.

Contrôle de qualité sur une Lexus à Tahara

Vers la fin des années 1980, le niveau d'excellence technologique a fait de Tahara le premier site de production des modèles de la nouvelle marque Lexus. Celle-ci a été fondée en 1986 dans le but d'attaquer le secteur des voitures haut de gamme sur le marché nord-américain, où elle a débarqué en 1989, en soutenant l'électrification progressive des modèles rendus hybrides au début du troisième millénaire.

L'un des maîtres artisans de Takumi au travail à Tahara

Haute technologie et sensibilité humaine

Actuellement, Tahara a atteint un rythme de production quotidien d'une voiture toutes les minutes et demie pour les modèles Lexus, soit un total de 675 unités par jour. Les robots effectuent des opérations de haute précision, notamment la pose automatique des joints sur les vitres, mais le contrôle de la qualité est confié exclusivement aux employés, qui effectuent plus de 4 000 contrôles sur chaque voiture produite.

Un contrôle de qualité rigoureux à Tahara

La gamme actuelle comprend les deux principales lignes de berlines Lexus, de la LS, le modèle phare, à la IS, de taille moyenne (la GS n'est plus produite depuis 2020), ainsi que les grands SUV LX et GX. Ces derniers sont basés sur les tout-terrains haut de gamme de la famille Land Cruiser de Toyota, qui sont également fabriqués ici, de même que les Vanguard et 4Runner et le nouveau SUV Century. Les moteurs, principalement V6 et V8, de ces modèles proviennent également d'ici.

L'un des maîtres artisans vérifie la qualité du Toyota Century SUV

Le plus grand soin

La philosophie de l'usine de Tahara accorde une attention particulière à la précision et à la propreté : à l'entrée, les employés sont soumis à une douche d'air pour éliminer la poussière et, pendant leur service, ils effectuent des activités physiques et des exercices de motricité pour maintenir le haut niveau de concentration et d'attention nécessaire pour assurer la qualité.

Le dossier Tahara