Mercedes-Benz Classic ouvre les portes de sa très convoitée collection de véhicules, offrant une rare opportunité de participer au prestigieux rallye de voitures classiques "1000 Miglia 2024". Le constructeur automobile allemand offre à trois personnes fortunées une expérience en édition limitée comprenant trois voitures originales 300 SL "Gullwing" de sa collection légendaire.

Les participants auront la chance de conduire ces véhicules emblématiques dans le rallye, aux côtés de pilotes professionnels, reproduisant ainsi le parcours de légendes de la course automobile telles que Rudolf Caracciola et Sir Stirling Moss.

Les "1000 Miglia", l'un des sommets du calendrier des voitures classiques, promettent plus de mille kilomètres de routes de rêve de Brescia à Rome, en mettant en scène une flotte d'automobiles remarquables. Le forfait, dont le prix est de 150 000 euros hors taxes (environ 161 830 dollars au taux de change actuel), offre aux participants l'expérience complète d'une équipe de travail. Il comprend le privilège de conduire l'une des trois voitures 300 SL disponibles, un pilote de course comme copilote, un soutien organisationnel et technique, et un week-end d'essai dédié à Stuttgart pour la préparation de cette course emblématique.

Lors de cette édition, ce sont les beaux paysages d'Italie qui seront explorés, de Brescia à Turin, en passant par Viareggio, dans la capitale italienne, Bologne et de nombreux petits villages.

Le rallye "1000 Miglia" est prévu du 11 au 15 juin 2024.

Galerie: Mercedes-Benz 300 SL Gullwing aux 1000 Miglia

3 Photos

Pour ceux qui possèdent leur propre voiture classique Mercedes-Benz, des forfaits d'assistance technique sont disponibles à partir de 15 000 euros hors taxes (16 180 dollars), en fonction des besoins de chacun. Afin de garantir l'équité pour le forfait le plus cher, en cas d'intérêt supérieur aux forfaits disponibles, la sélection se fera par un système de tirage au sort.

Les participants potentiels, âgés de 25 à 80 ans, doivent posséder un permis de conduire international valide depuis au moins quatre ans, ainsi qu'un certificat de bonne santé confirmant leur aptitude physique. Plus important encore, l'acheteur doit également présenter la preuve qu'il a participé avec succès à un contrôle technique effectué par Mercedes-Benz Classic avant l'événement des "1000 Miglia".

Les inscriptions au tirage au sort sont ouvertes le 18 janvier 2024 et se terminent le 15 février 2024.