Le nez plat de la Porsche 911 est né lorsque la 935 a fait ses débuts (voir ci-dessous), avec ses phares escamotables offrant un avantage aérodynamique. Comme beaucoup d’innovations de Porsche, qui ont finalement été transférées sur la route, ces nouveautés sont apparues sur les variantes "Flachbau" disponibles dans les années 1980 et 1990, ainsi que sur la génération 993. Il se trouve qu’un client a demandé le même traitement pour sa 928, et la division Porsche Exclusive a réalisé son souhait. Aujourd'hui, le propriétaire d'origine de cette machine unique laissera sa voiture entre les mains expertes de RM Sotheby’s, à Paris le 31 janvier.

Galerie: Deux Porsche 935 à vendre aux enchères

5 Photos

Le nez révisé donne à la voiture une apparence étrange. L'avant de la voiture fait penser à la 944 à quatre cylindres, mais tout le reste vient directement de la 928. C'est comme si Porsche avait manqué de phares de 928 pendant quelques heures et avait juste installé un nez d’une 944.

Au-delà des modifications que l’on vient de citer, l'acheteur a également spécifié un bas de caisse plus large et des passages de roue arrière également plus volumineux avec une forme plus arrondie que l'apparence carrée de la voiture standard. Cette 928 a également reçu des rétroviseurs plus aérodynamiques.

La plus chère des 928 ?

La 928 GT de 1989 était la première variante de la Porsche et offrait aux acheteurs un modèle plus sportif que la S4. La GT était équipée d'un V8 de 5,0 litres à 32 soupapes développant 326 chevaux et 430 Nm de couple. La transmission manuelle avait des rapports de changement de vitesse plus courts et un différentiel à glissement limité.

L'unique propriétaire de la 928 à nez plat apporte les registres méticuleux de la voiture, y compris toutes les informations d'achat d'origine. Les concessionnaires Porsche ou les spécialistes de la marque ont entretenu le véhicule pendant toute sa durée de vie. En août 2023, la 928 GT a même fait l'objet d'un article de six pages (Porsche Fahrer) décrivant les qualités uniques et particulières de cette voiture rare.

RM Sotheby's s'attend à ce que celle-ci se vende pour l'équivalent de 195 000 à 305 000 $ (180 000 à 280 000 euros). Pour rappel, la 928 la plus chère jamais vendue sur Bring A Trailer a coûté 163 928 $, et plusieurs exemplaires ont été enregistrés pour plus de 100 000 $ (bien qu'un exemplaire ayant appartenu à Tom Cruise ait été adjugé pour 1,6 million d'euros). Pour cet exemple unique, ce prix plus élevé ne semble pas si abusé.