Ne sous-estimez jamais la capacité d'Elon Musk à être très, très en colère.

La dernière mise à jour de Tesla pour les fêtes de fin d'année a apparemment supprimé le raccourci permettant de lancer l'application Disney+ à bord de certains véhicules, suite à la récente prise de bec publique de Musk avec Bob Iger, PDG de Disney.

La nouvelle a d'abord été signalée sur les médias sociaux plus tôt dans la journée, notamment sur des comptes comme Tesla Software Update sur X (anciennement Twitter). Les propriétaires concernés ont constaté que l'application était absente du Tesla Theater après avoir installé la dernière mise à jour du véhicule, qui comprend également un certain nombre de garanties supplémentaires soutenues par la NHTSA pour le système d'aide à la conduite de niveau 2 de Tesla, l'Autopilot.

C'est le spectacle d'Elon Musk Musk devrait-il pouvoir faire ce genre de choses aux propriétaires de Tesla en guise de représailles ? S'il s'agit d'une riposte contre Disney, les propriétaires de Tesla devraient être furieux qu'Elon Musk ait supprimé l'application Disney de leurs voitures.

Un certain nombre d'utilisateurs de X ont confirmé que le raccourci leur manquait à la suite de l'installation de la mise à jour Holiday de cette année (qui est toujours en cours de déploiement dans les véhicules à travers le pays). Les propriétaires concernés ne voient plus l'application Disney+, qui peut être lancée à partir de l'application Theater de la voiture par le conducteur uniquement lorsque le véhicule est garé.

Cependant, l'application ne manque pas à tous les propriétaires. Il semble que seuls ceux qui n'ont pas lancé l'application Disney+ auparavant, ne disposent pas du raccourci dans le Tesla Theater.

Il semblerait également que l'application elle-même ne soit pas supprimée de la voiture, mais qu'elle soit cachée dans le Theater. Les propriétaires ont rapidement constaté que le raccourci de l'application réapparaissait s'ils se rendaient sur le site de streaming Disney+ dans le navigateur de la voiture.

Certains se sont demandés si la suppression du raccourci de l'application était un bug ou s'il s'agissait d'une décision intentionnelle à la suite du moment public où Musk a spécifiquement appelé Iger à abandonner la publicité sur X, dont Musk est actuellement le propriétaire, en raison des inquiétudes suscitées par l'augmentation des discours haineux sur la plateforme.

Electrek, une autre publication centrée sur les véhicules électriques, affirme que cette décision était intentionnelle et cite une source anonyme qui affirme que Tesla a prévenu Disney que son application serait retirée des véhicules Tesla dès la semaine dernière.

Tesla aurait changé d'avis, passant d'une suppression totale de l'application pour tous les propriétaires à une suppression de l'application uniquement pour les propriétaires qui ne l'ont pas lancée auparavant. Là encore, on ne sait pas s'il s'agit d'une suppression intentionnelle ou d'un bug. Tesla n'est pas joignable pour confirmer cela, car elle a fameusement dissous le département des relations publiques de l'entreprise à la fin de 2019.

Si le retrait de l'application des véhicules Tesla a un lien avec le différend entre Musk et Iger, cette décision n'est certainement pas très bonne pour l'image de marque de Tesla. Pour commencer, son PDG joue déjà un rôle majeur dans, au moins, six autres entreprises : PDG de SpaceX, propriétaire et directeur technique de X, fondateur de xAI, fondateur de The Boring Company, cofondateur de Neuralink et président de la Fondation Musk.

Maintenant qu'il existe un lien potentiel entre l'une des sociétés personnelles de Musk et le constructeur automobile coté en bourse, les actionnaires pourraient se tourner vers le conseil d'administration de Tesla pour savoir s'il s'agit ou non d'un conflit d'intérêts.

