Les Cadillac CT4-V Blackwing et CT5-V Blackwing sont destinées à célébrer la fin de la super berline à moteur à combustion interne. Elles sont toutes deux proposées avec une transmission manuelle à six vitesses, la dernière de Cadillac, qui s'est avérée très populaire auprès des acheteurs.

Un porte-parole de Cadillac a confirmé à Motor1 que près de la moitié des Blackwing vendues en 2023 étaient équipées d'une boîte manuelle. Cadillac n'a pas fourni de pourcentage exact, mais la marque a précisé que le chiffre de près de 50% s'appliquait aux deux modèles individuels, et pas seulement au nombre total de Blackwing vendues.

Le pourcentage des ventes de la version manuelle est resté élevé depuis le lancement des CT4-V et CT5-V Blackwing sur le marché américain, en 2021. Pour le premier lot de 500 modèles CT4-V et CT5-V Blackwing, le taux d'adoption de la boîte manuelle était respectivement de 45% et 62%. À la moitié de l'année 2022, le taux d'adoption était d'environ 40% pour la CT4-V Blackwing et de 50% pour la CT5-V Blackwing. Ces chiffres dépassent largement les prévisions initiales de Cadillac, qui tablaient sur un taux d'environ 35%.

Il y a très peu de super berlines à transmission manuelle sur le marché américain. En réalité, il n'y a que les deux Cadillac Blackwing et la BMW M3. La CT5-V Blackwing est la seule quatre portes à moteur V8 que l'on puisse acheter aujourd'hui outre-Atlantique.

Pour l'instant, les berlines Cadillac Blackwing ne sont vendues qu'aux États-Unis et au Canada. Cadillac ne ventile pas les ventes des modèles CT4 et CT5 par version, mais indique que les ventes de la série V et de la Blackwing ont augmenté de 55% d'une année sur l'autre aux États-Unis. Au total, Cadillac a vendu 9 144 CT4 et 18 593 CT5 l'année dernière.

Cadillac a modifié la CT5 pour l'année 2025, la version Blackwing n'ayant pas encore été présentée. Nous espérons que cette mise à jour permettra à ces berlines d'avoir encore quelques années devant elles avant que la marque n'achève sa transition vers le tout électrique. D'autre part, nous sommes ravis que les acheteurs achètent (encore et toujours) des voitures manuelles.

