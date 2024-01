Monter à bord d'une Rolls-Royce dégage un indéniable air de richesse et de luxe, et plus de gens que jamais veulent apparemment donner cette impression. La marque a enregistré ses meilleures ventes en 2023, avec 6 032 véhicules livrés au cours de l'année. Ce chiffre a battu de peu les 6 021 livraisons de 2022.

Contrairement à de nombreux autres constructeurs automobiles, Rolls-Royce ne détaille pas les chiffres de vente par modèle. L'entreprise a seulement indiqué que le SUV Cullinan était son véhicule le plus vendu en 2023, tout comme l'année dernière. La Ghost est arrivée en deuxième position.

Les États-Unis ont été le plus grand marché de Rolls-Royce en 2023, suivis de la Chine en deuxième position. Le constructeur automobile de luxe a également enregistré des ventes record en Europe et dans la région Asie-Pacifique.

À noter que tous les acheteurs ont profité du programme de personnalisation de la société, qui permet aux clients d'adapter les machines à leur goût personnel.

Certains se sont lancés dans la personnalisation à outrance : la Phantom Syntopia était équipée d'un mécanisme caché dans les appui-têtes qui libérait du parfum. La Cullinan Black Badge Blue Shadow avait un ciel de toit avec la surface de la lune entourée de 1 183 étoiles scintillantes en fibre optique cousues. La décoration unique de la Cullinan Pearl comprenait un habitacle avec 1 351 pièces de nacre incrustées. Et ce ne sont là que quelques exemples.

Rolls-Royce a connu quelques bouleversements dans sa gamme l'année dernière. La société a abandonné le coupé Wraith et le cabriolet Dawn en 2023, ajoutant en parallèle la Spectre électrique dont le premier exemplaire a été livré à l'automne. L'entreprise a déjà enregistré suffisamment de commandes pour maintenir la production du modèle électrique jusqu'en 2025.

Des photos espion prises à la fin de l'année dernière suggèrent qu'une mise à jour du Cullinan se profile à l'horizon. Il semble que les modifications soient mineures et se limitent principalement à de petites retouches au niveau du nez, mais nous ne saurons pas avec certitude ce qui va changer jusqu'à ce que Rolls-Royce nous en dise plus dans le courant de l'année.

La société envisage également d'agrandir son usine à l'avenir. La nouvelle construction se fera sur une parcelle de terrain qui jouxte le site de production existant, près du domaine de Goodwood. Selon Rolls-Royce, "la nouvelle extension sera hautement durable et largement invisible au niveau du sol au-delà du site".