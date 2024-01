Iveco a récemment dévoilé les nouveaux logos Iveco, Iveco Bus et Iveco Capital en Europe pour accompagner la transformation globale de l'entreprise.

Officiellement dévoilées le 15 novembre à Barcelone, lors du lancement du portefeuille Iveco et Iveco Bus 2024 en Europe, les nouvelles identités de marque et les nouveaux supports de communication visent à suivre le rythme du renouvellement de la gamme de produits et de services offerts.

Plus dynamiques, dotés d'une typographie unique et mettant en valeur la couleur Blue Energy, les nouveaux logos expriment la connaissance, la fluidité et l'orientation moderne vers le client qui sont l'essence même de la marque, reliant le passé, le présent et l'avenir d'Iveco, d'Iveco Bus et d'Iveco Capital.

Marcio Querichelli, président d'Iveco pour l'Amérique latine, a expliqué que cette stratégie est en phase avec le profil innovant de l'entreprise.

"La marque devient plus dynamique, en accord avec l'innovation et ses objectifs de croissance en Amérique latine et dans le monde. C'est le résultat de l'évolution qui a commencé en 2022 avec l'introduction des logos de couleur Blue Energy, une étape importante dans notre histoire", a-t-il expliqué.

Les nouvelles identités Iveco et Iveco Bus seront présentes sur certains produits, d'abord en Europe, dans les segments du transport de marchandises et de passagers, puis dans le reste du monde et de la région.

Durabilité

Iveco, Iveco Bus et Iveco Capital ont pris diverses initiatives et engagements sur les questions ESG. Le changement visuel reflète également le concept de durabilité fortement ancré dans les marques. La lettre "E", qui ressort dans la couleur Blue Energy, fait référence aux nouveaux carburants dans lesquels les marques investissent. Le portefeuille vert et multi-énergie comprend des véhicules fonctionnant au gaz naturel, au biométhane et à l'électricité dans les gammes Daily (électrique), Tector (GNC) et S-Way (gaz naturel et biométhane).

En tant que marques durables, la mise à jour et l'adaptation avec les concessionnaires et les supports de communication sera planifiée selon une approche progressive qui minimise les déchets et évite le remplacement des actifs en bon état.

Évolution du logo