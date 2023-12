Pour que le transport routier soit réellement "neutre" en carbone, il faut que l'ensemble du processus de production des véhicules réponde aux meilleures exigences, ce qui est encore plus important dans le cas des poids lourds, où les "chiffres" en jeu, y compris en termes d'émissions, sont nécessairement plus importants. Cela concerne également les moteurs, les batteries et les composants.

La plupart des constructeurs installent des lignes d'assemblage de véhicules et de production de composants dans les usines qui produisaient jusqu'à hier des véhicules traditionnels, dans le cadre d'un lent processus de transformation. Mais certains ont réussi à créer des "îlots" déjà 100% neutres, comme l'a fait FPT, la division des groupes propulseurs du groupe Iveco, qui a mis en place une usine dédiée à l'absence totale d'émissions.

Fournit aussi Nikola

L'usine ePowertrain a vu le jour en 2022 dans le site de FPT Industrial, situé au nord de Turin. Elle est indépendante sur le plan opérationnel et énergétique afin de contribuer à l'objectif de neutralité que le nouveau groupe Iveco, qui comprend également FPT Industrial, s'est fixé d'ici 2040, soit dix ans avant l'échéance fixée par l'Accord de Paris.

L'usine est conçue et développée pour soutenir le développement de la gamme électrique, que le groupe a complété entre 2022 et 2023 en introduisant des variantes électriques de ses modèles légers et lourds, de la camionnette eDucato aux véhicules moyens et lourds eEurocargo et S-Way, ainsi que des batteries pour les bus urbains et les minibus.

Usine ePowertrain de FPT Industrial, Turin

Il s'agit d'un complexe de 15 000 mètres carrés qui emploie au total quelque 200 personnes. Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, un volume total de 20 000 groupes propulseurs et le même nombre de batteries devraient être assemblés en un an. Les essieux électriques, en particulier, sont également destinés aux camions Nikola Tre, dont Iveco est partenaire et qui sont construits dans l'usine d'Ulm, en Allemagne, créée en tant que joint-venture entre Iveco et Nikola.

Robots de transport autonomes dans l'usine ePowertrain de FPT Industrial, Turin

Technologies 4.0

L'usine est "gouvernée" par des machines high-tech de pointe : des opérations hautement automatisées avec des systèmes de convoyage électriques et pilotés par l'intelligence artificielle, à l'utilisation intensive de la réalité virtuelle et augmentée, de capteurs intelligents, de scanners 3D pour des mesures de haute précision, de modèles virtuels 3D pour tester les méthodes et les solutions à l'avance, et bien plus encore.

L'énergie est verte ou compensée

L'usine ePowertrain de Turin est une sorte de modèle "à petite échelle" de l'objectif de l'entreprise, mais il serait plus juste de parler au pluriel concernant l'écosystème industriel : l'électricité provient en partie d'une centrale solaire interne et en partie de sources photovoltaïques et éoliennes externes, tandis que le reste des besoins énergétiques est certifié par des fournisseurs.

L'espace vert extérieur à l'usine ePowertrain de FPT Industrial, Turin

Les émissions de CO2 provenant de la production sont maintenues à un faible niveau grâce à des processus de haute technologie et sont compensées économiquement par l'achat de crédits carbone auprès d'entreprises spécialisées dans les opérations d'équilibrage du climat.

Le complexe comprend également un espace vert de 6 000 mètres carrés dans lequel sont cultivées une centaine de plantes très résistantes à la sécheresse qui, à elles seules, absorbent et compensent directement environ 7 000 kg de CO2 par an.

La fiche technique de l'usine ePowertrain de FPT à Turin