Les gens les connaissent, d’une manière ou d’une autre : nous ne parlons pas de vos propres voisins, mais plutôt de voitures restées si discrètes que seuls les fans inconditionnels s’en rappellent encore aujourd'hui. De tels modèles n’ont pas nécessairement été des échecs, mais ils sont passés inaperçus auprès de l’acheteur de voiture moyen.

Au cours des dernières décennies, le nombre de modèles de véhicules sur le marché s'est élevé par centaines, voire par milliers. En revanche, les constructeurs japonais ont considérablement rationalisé leur politique de modèles, du moins en Europe. Mais les choses étaient complètement différentes dans les années 1980 où chaque (supposée) lacune devait être comblée. Mitsubishi, par exemple, a vu une différence entre la Lancer et la Galant. Pour les combler, la Tredia est arrivée sur le marché en 1982 avec son élégant cousin coupé appelé Cordia, sorte de petit frère de la Starion et successeur de la Celeste.

La Mitsubishi Tredia (1982-1990).

Une belle panoplie de moteurs

Le nom "Tredia" serait un dérivé du logo de Mitsubishi, composé de trois losanges. Au Japon, la voiture était vendue par l'intermédiaire d'une chaîne de vente spéciale appelée Car Plaza. La Cordia et la Tredia étaient à traction avant et étaient conçues de la même manière que la Mirage alias Colt (bien que plus grande avec ses 4,28 mètres). Alors que la Tredia était visuellement similaire à la Lancer, la Cordia avait une section avant abaissée. Elle présentait certaines similitudes avec la C10 Colt de 1984.

Les Cordia et Tredia étaient équipées d'une suspension MacPherson et de freins à disque avant, d'une transmission automatique manuelle ou à commande électrique et de trois moteurs : un premier de 1,4 litre, doté de 68 ch, un moteur de 1,6 litre de 75 chevaux et un moteur de 1,6 litre turbocompressé produisant 115 chevaux pour une vitesse maximale de 183 km/h. C’était, par ailleurs, le premier moteur de ce type vendu au Japon. La 1600 Turbo a reçu des jantes en alliage, une prise d'air sur le capot et une combinaison autocollant/bande sur le côté.

Mitsubishi Tredia et Cordia (1982-1990).

La Tredia était généralement proposée avec une gamme d'équipements relativement étendue, qui comprenait généralement des appuie-têtes arrière, un volant réglable et un affichage graphique du chauffage et de la ventilation (des flèches colorées indiquant le mouvement de l'air à l'intérieur). Plus tard, la transmission Super Shift avec ses deux leviers de vitesses a été remplacée par une transmission ordinaire à cinq vitesses sur de nombreux modèles, mais celle-ci est restée disponible jusqu'à l'arrêt de la production de la Tredia en 1990.

Des fantômes qui rodent toujours

En Europe, le modèle est resté dans la gamme Mitsubishi jusqu'à l'automne 1986, date à laquelle les importations ont été arrêtées en raison de la faible demande. La Tredia a été fabriquée pour le marché asiatique pendant environ quatre ans et tout comme la Cordia, elle ne s’est vendue à moins de 10 000 exemplaires dans les pays européens comme l’Allemagne.

Étonnamment, une poignée de rares Mitsubishi existent encore dans ce pays et en Suisse. Selon l'Autorité fédérale des transports automobiles, 22 Tredia et 17 Cordia étaient encore immatriculées en Allemagne au 1er janvier 2023 et certaines sont en vente sur des sites. Le Cordia a été l'un des premiers véhicules produits en série à être proposé avec un groupe d'instruments électroniques en option avec un affichage à cristaux liquides (LCD).

Mitsubishi Cordia Cabriolet de Vestatec.

En 1984, la Cordia a fait peau neuve et la même année, l'option de transmission intégrale a été proposée sur le marché intérieur japonais. La nouveauté la plus importante était un moteur de 1,8 litre produisant 90 ch et 136 ch avec un turbocompresseur en Europe. Ici, la voiture s'appelait Cordia 1800 Turbo ECI et atteignait les 100 km/h en 7,8 secondes. Mais les Cordia Cabrio transformées par la société Vestatec (voir ci-dessus) restent extrêmement rares.

Galerie: Mitsubishi Tredia et Cordia (1982-1990)