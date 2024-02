La Formule 1 a annoncé ce mercredi qu'elle rejetait la candidature d'Andretti Global. La firme américaine espérait devenir en 2025 la 11e écurie du plateau de la F1.

"Sur la base de la demande telle qu'elle se présente, nous ne pensons pas que le demandeur ait démontré qu'il apporterait une valeur ajoutée au championnat", peut-on lire dans le communiqué. "Nous en concluons que la demande de participation du requérant au championnat ne devrait pas être acceptée".

Cette nouvelle intervient trois mois seulement après que l'équipe d'Andretti, Andretti Cadillac, a reçu le feu vert de la FIA pour entrer en Formule 1 à l'issue d'une analyse de sept mois.

"Nous n'avons pas été en mesure d'identifier un éventuel effet positif sur les résultats financiers de CRH (Commercial Rights Holder), un indicateur clé de la valeur commerciale pure du championnat", précise le communiqué.

Andretti aurait-elle bouleversé l'équilibre de la grille F1 ?

Cette annonce fait suite à la propre analyse de la Formula One Management (FOM) concernant la proposition d'une onzième équipe sur la grille de départ. Elle a découvert que non seulement Andretti aurait un effet négatif sur les finances, mais qu'elle mettrait également plus de pression sur les promoteurs et les autres équipes.

"L'ajout d'une onzième équipe imposerait une charge opérationnelle aux promoteurs de course, soumettrait certains d'entre eux à des coûts importants et réduirait l'espace technique, opérationnel et commercial des autres concurrents", peut-on lire dans la déclaration.

Malgré l'absence d'approbation de la part de la FOM, Andretti a travaillé sur le développement d'une voiture de course pour ses débuts en 2025, allant même jusqu'à publier une photo d'un modèle de soufflerie mardi (voir ci-dessus).

Dans un communiqué publié par le journaliste spécialisé dans le sport automobile Marshall Pruett sur X (anciennement Twitter), l'écurie Andretti Cadillac se dit "fortement en désaccord" avec les décisions de la FOM, et affirme qu'elle poursuivra le travail de développement sur sa voiture et son unité de puissance.

Mario Andretti, champion de F1 en 1978, vainqueur de l'Indy 500 et père de Michael Andretti, PDG d'Andretti Global, s'est exprimé sur X pour faire part de sa déception à l'égard de la décision de la FOM :

La déclaration de Formula 1 indique clairement qu'il y a encore de l'espoir pour la candidature d'Andretti à la F1, suggérant qu'une entrée pour la saison 2028 est toujours sur la table.

"Nous examinerions différemment une demande d'inscription d'une équipe au championnat 2028 avec une unité de puissance GM, soit en tant qu'équipe d'usine GM, soit en tant qu'équipe de client GM concevant tous les composants autorisés en interne", peut-on lire dans la déclaration.

Si l'inscription d'Andretti avait été approuvée, l'équipe aurait dû acheter des unités de puissance à un fabricant existant déjà sur la grille pour ses premières années de compétition - ce qui n'enchantait pas nécessairement ces motoristes. En fait, la Formule 1 souhaite qu'Andretti règle d'abord la question de l'approvisionnement en groupes propulseurs avec General Motors avant de s'engager dans la compétition.

"Dans ce cas, il y aurait des facteurs supplémentaires à prendre en compte en ce qui concerne la valeur que le candidat apporterait au championnat, en particulier en ce qui concerne l'arrivée d'un nouvel équipementier prestigieux dans le sport en tant que fournisseur de groupes motopropulseurs."