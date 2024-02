Le groupe Irmscher est le leader mondial de la personnalisation des véhicules Opel/ Stellantis. La nouvelle Opel Corsa, qui est depuis peu chez les concessionnaires, est désormais disponible avec le look complet d'Irmscher.

Il y a environ six mois, Opel a procédé à un restylage complet de sa petite voiture très appréciée. La nouvelle partie avant de la Corsa est particulièrement frappante. Comme auparavant, il existe des moteurs à essence d'une puissance de 75 à 130 ch ainsi qu'une version purement électrique. S'y ajoutent désormais des moteurs essence hybrides légers 48V avec un moteur électrique supplémentaire de 21 kW et une boîte DSG à 6 rapports.

Mais revenons à Irmscher. Comme ils le font depuis des décennies, Ils veulent donner un look plus sportif à chaque Opel, y compris à la Corsa restylée. L'entreprise de Remshalden présente un kit de carrosserie spécial qui attire immédiatement l'attention. La lèvre de spoiler avant sportive marque l'apparence de la partie avant et donne des accents individuels.

Le langage des formes dynamique se poursuit par les bas de caisse jusqu'au diffuseur arrière. Le spoiler de toit sportif donne une touche supplémentaire à l'arrière. Selon Irmscher, toutes les pièces sont fabriquées à partir de matériaux de haute qualité et sont faciles à monter. Outre le "grand" pack décrit, il existe également un pack plus petit, dans lequel les bas de caisse sont plus discrets. Les packs commencent à 750 euros.

L'Irmscher Corsa est équipée de jantes de 18 pouces au design exclusif "Turbo Star". Celles-ci sont disponibles en noir sportif ou dans l'élégante variante bicolore. Un abaissement de 30 mm est disponible pour toutes les variantes de motorisation. Selon celle-ci, des augmentations de puissance allant jusqu'à environ 20 CV sont également proposées, elles peuvent également déjà être commandées.

Le groupe Irmscher, qui effectue des transformations en Espagne et au Portugal en plus de l'Allemagne, propose aussi bien des produits purement après-vente que des transformations départ usine Irmscher. Ainsi, chaque revendeur et client final peut choisir entre l'option du montage par ses soins et la transformation complète. Des éditions spéciales Irmscher de la nouvelle Corsa sont prévues prochainement.

Toutes les personnalisations peuvent être commandées auprès de n'importe quel partenaire Irmscher ou directement auprès de l'entreprise.