En juin 2023, le PDG de Volkswagen, Thomas Schäfer, a annoncé son intention de supprimer plusieurs modèles à faible volume pour se concentrer sur des véhicules plus populaires. Ce dernier a spécifiquement mentionné l'Arteon, mais n'a pas précisé quand cela se produirait. Attention spoiler : il s’avère que la Passat "version chic" est déjà morte.

Galerie: Volkswagen Arteon (2020)

15 Photos

Dans un e-mail adressé à Motor1, un responsable de Volkswagen a confirmé que la dernière berline Arteon (qui est techniquement un liftback) a été assemblée en 2023. Martin Hube, le porte-parole des modèles Arteon Passat, Touareg et du prochain ID.2, a confirmé que l'usine d'Emden en Allemagne ne produira plus l'Arteon. La version break reste cependant en production à l'usine d'Osnabrück.

Galerie: Volkswagen Arteon Shooting Brake R (2020)

15 Photos

Il n'y aura aucun changement dans le cycle de vie de l'Arteon Shooting Brake, qui restera en production jusqu'en 2026 d’après Hube. Volkswagen n'a jamais vendu le modèle à toit long aux États-Unis, alors que nous, européens, bénéficions d’une "Version R" plus performante. La disparition de l'Arteon de base est regrettable, étant donné que la dernière Passat n'est, elle aussi, plus disponible en version berline. Qu’en est-il de la suite ? Volkswagen ne l’a pas dit explicitement mais les berlines Arteon et Passat sont poussées vers la sortie par le liftback ID.7 entièrement électrique. Déjà teasé, un ID.7 Tourer (un autre break) plus pratique arrivera en 2024 (voir ci-dessous).

Galerie: 2024 Volkswagen ID.7 Tourer

24 Photos

Passage de flambeau

La marque basée à Wolfsburg se prépare à dire au revoir aux voitures à moteur à combustion interne puisque la Golf récemment retravaillée sera la dernière du genre à être équipée d'un moteur thermique. Il en va de même pour le Tiguan de nouvelle génération récemment lancé et le prochain multisegment plus petit : le T-Roc (la version Cabriolet disparaît après seulement une seule génération). Le plan est de fabriquer et de vendre uniquement des véhicules électriques en Europe d’ici 2032. Cette décision aura probablement des conséquences considérables étant donné que les modèles Volkswagen sont étroitement liés à de nombreuses voitures des marques Skoda, SEAT, Cupra et Audi.

Galerie: Volkswagen Magotan 2025 (Chine)

5 Photos

Volkswagen prévoit un agenda différent pour un autre marché important : celui de la Chine. La nouvelle Magotan (voir ci-dessus) est essentiellement une Passat 2024 avec un look (légèrement) différent et sera vendue aux côtés de la CC, le nom local de l'Arteon. Pour l’avenir, l’entreprise cherche à réduire le temps de développement des nouvelles voitures de 50 à 36 mois sans sacrifier la qualité. Cette décision s’inscrit dans un plan plus large visant à réduire massivement les coûts.