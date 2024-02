Après des mois de photos d'espionnage, voici qu'apparaît le Mercedes CLE Cabriolet. Une version à toit en toile rétractable du CLE Coupé avec lequel elle partage tous les aspects, de la mécanique à l'esthétique, à l'exception bien sûr de la possibilité de voyager avec le vent dans les cheveux.

Appelé à remplacer d'un seul coup la Classe C et la Classe E Cabriolet, le Mercedes CLE Cabriolet sera disponible à la commande qu'à partir du mois d'avril, à des prix qui n'ont pas encore été annoncés. Nous savons cependant qu'en Allemagne, il sera proposé à partir de 66 402 euros.

L'extérieur

Le Mercedes CLE Cabriolet est en tout point un coupé CLE avec un toit en toile. A commencer par ses dimensions : 4,85 mètres de longueur, 1,86 mètre de largeur, 1,42 mètre de hauteur et 2,86 mètres d'empattement. Il s'agit donc d'un véhicule imposant, mais léger grâce à son design général. L'absence de toit ne fait qu'appuyer ce sentiment.

Les formes sinueuses avec le long capot guident le regard vers l'habitacle, l'arrière étant caractérisé par la bande lumineuse à LED qui rejoint les blocs optiques. La capote multicouche offre un haut degré d'isolation, tant thermique qu'acoustique, et peut être utilisée jusqu'à une vitesse maximale de 60 km/h, l'opération d'ouverture ou de fermeture s'effectuant en 20 secondes.

Modèle Longueur de la capote Largeur Hauteur Empattement Mercedes CLE Cabriolet 4,85 mètres 1,86 mètres 1,42 mètres 2,86 mètres

L'intérieur

Naturellement, l'intérieur du Mercedes CLE Cabriolet ne diffère pas de celui du Coupé, avec un tableau de bord désormais classique comprenant une instrumentation numérique de 12,3 pouces perchée au-dessus de la colonne de direction et l'écran d'infodivertissement de 11,9 pouces au centre, positionné à la verticale. Parmi les seules nouveautés, il y a la possibilité de l'incliner électriquement à minimum 15 et maximum 40 degrés pour éviter les reflets gênants lorsque la capote est baissée.

D'autres systèmes dédiés au cabriolet sont l'Aircap et l'Airscarf. Le premier consiste en un déflecteur placé sur le pare-brise pour diriger le flux d'air sur la tête des occupants, et un autre derrière les appuis-tête arrière pour réduire plus efficacement les turbulences. Le second émet un jet d'air chaud autour du cou du conducteur et du passager avant.

Mercedes CLE Cabriolet, l'intérieur

La grande différence entre le CLE Cabriolet et le Coupé réside dans le coffre à bagages qui, sur la version à toit en toile, varie entre un minimum de 295 litres (avec le toit abaissé) et un maximum de 385 litres (avec le toit relevé). Toutefois, les dossiers des sièges arrière peuvent être rabattus selon un schéma 60:40, ce qui permet de transporter des objets plus longs.

Les moteurs

Essence ou diesel (un moteur auquel Mercedes continue de croire) avec 4 ou 6 cylindres, toujours et uniquement hybride léger. Voici la gamme de moteurs du cabriolet Mercedes CLE. L'entrée de gamme est représentée par le 220 d de 197 ch, tandis qu'au sommet, pour l'instant, se trouve le 450 4Matic avec le 6 cylindres de 381 ch. Plus tard, la version 53 AMG arrivera également, en attendant la version 63 AMG, encore plus puissante et plus méchante.

Le châssis est abaissé de 15 mm de série, tandis que le contrôle dynamique de la carrosserie est disponible en option.

Mercedes CLE, la gamme de moteurs

Moteur CLE 220 d CLE 200 CLE 200 4Matic CLE 300 4Matic CLE 450 4Matic cylindrée 1 993 cc 1 999 cc 1 999 cc 1 999 cc 2 999 cc Cylindres 4 4 4 4 6 Alimentation diesel essence essence essence essence Puissance 197 CV 204 CV 204 CV 258 CV 381 CV Couple 440 Nm 320 Nm 320 Nm 400 Nm 500 Nm Vitesse maximale 234 km/h 236 km/h 232 km/h 250 km/h 250 km/h 0-100 km/h 7,9" 7,9" 8" 6,6" 4,7" Traction Arrière Arrière Tout autour Intégrale Intégrale Consommation de carburant 4,9/5,4 l/100 km 6,7/7,4 l/100 km 6,9/7,6 l/100 km 7,3/7,7 l/100 km 7,9/8,5 l/100 km

Mercedes CLE Cabriolet

Les prix

Comme nous l'avons dit, les prix du Mercedes CLE Cabriolet ne sont pas encore connus. En Allemagne, ils commencent à 66 402 euros et vont jusqu'à 88 358 pour le CLE 450 4Matic.

A titre de comparaison, le CLE Coupé en France a un prix de base de 66 300 euros, tandis qu'en Allemagne il s'en tient à 58 131 euros.

Les concurrents

Les grands cabriolets sont de plus en plus rares sur le marché. La liste des concurrents du Mercedes CLE Cabriolet est en fait résolue par la BMW Série 4 Cabriolet, qui vient d'être restylée. Si l'on veut, on peut aussi inclure la Ford Mustang, différente dans sa présentation et son positionnement, mais de taille similaire.