Pour les passionnés d'automobile et les collectionneurs de souvenirs royaux, le Land Rover Range Rover de la Reine Elizabeth II est désormais disponible à l'achat sur PistonHeads.com, une occasion rare et unique. Le SUV est une version à empattement long de la version haut de gamme Autobiography.

Commandé par la maison royale en mars 2016, ce véhicule prestigieux a été le témoin de nombreux événements très médiatisés, servant de mode de transport préféré à feu la reine et au duc d'Édimbourg. Le Range Rover bleu a notamment occupé le devant de la scène lors de la visite d'État de Barack Obama au Royaume-Uni la même année, escortant l'ancien président américain et la First Lady Michelle Obama à divers engagements.

Galerie: Land Rover Range Rover 4.4 SD V8 Autobiography à vendre

11 Photos

Le SDV8 Autobiography LWB, qui arbore un élégant bleu métallisé et un intérieur en cuir crème, offre aux dignitaires assis à l'arrière un espace supplémentaire pour les jambes grâce à son empattement allongé. Les écrans d'appui-tête arrière, qui avaient été retirés lors du service royal, ont été rétablis pour le plus grand plaisir du nouveau propriétaire.

Sous le capot, le véhicule est équipé d'un puissant V8 Diesel biturbo de 4,4 litres, développant 339 ch et un couple de 519 lb-pi. Doté d'une boîte de vitesses automatique à huit rapports, il passe de 0 à 100 km/h en seulement 6,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 217 km/h.

Équipée à l'origine de marchepieds latéraux et d'une sirène de police, les modifications apportées par l'atelier Land Rover de Gaydon ont été inversées pour les besoins de l'homologation. Cependant, le jeu de poignées de maintien demandé par Sa Majesté la Reine, ainsi qu'une étiquette d'avertissement pour la sirène de police, restent intacts et sont inclus dans la vente.

Mise en vente sur PistonHeads.com par Bramley Motors, cette pièce unique de l'histoire automobile et royale affiche 29 000 kilomètres au compteur, dont 4 161 ont été parcourus pendant qu'elle appartenait à la Reine. La vente comprend les plaques d'immatriculation d'origine, OU16 XVH, que l'on peut voir sur la voiture lors de divers événements royaux. Le prix est de £224,850 (262 416 euros).