Serait-ce une bonne idée d'allonger le Suzuki Jimny, qui ne mesure que 3,48 mètres, à près de cinq mètres et de l'équiper de plus de places assises ? Ce rendu à sept places en donne une idée... mais seulement de manière hypothétique.

7 places et équipé d'un moteur hybride de Toyota

En plus des nouvelles dimensions, il faudrait bien entendu aussi faire quelque chose sous le capot. En effet, à plein régime, le moteur essence atmosphérique 1,5 litre de 102 ch aurait de sérieux problèmes. Un moteur électrique serait plus judicieux, ou un système hybride puissant de l'étagère Toyota. Les deux constructeurs coopèrent entre eux et un moteur RAV4 de 218 ch serait une bonne chose.

Rendu d'un Suzuki Jimny à 7 places, appelé "Jumbo"

Le système 4x4 serait toutefois conservé du modèle original : Un châssis avec des longerons et des traverses, deux essieux rigides, une traction intégrale qui peut être reliée à un réducteur et une aide au démarrage en côte. Bien sûr, l'angle d'inclinaison serait bien pire, mais nous acceptons cela comme un petit sacrifice pour pouvoir loger toute la famille et faire une excursion à la campagne.

Un prix au-delà des 40 000 euros ?

Et combien coûterait maintenant un tel Jimny à sept places ? Pour le Jimny normal, Suzuki demande un prix assez élevé de 23 390 euros. L'augmentation de la taille coûterait bien sûr un supplément, le système hybride également. Un Toyota RAV4 est disponible à partir de 40 990 euros. Il devrait donc se situer dans ce segment de prix. S'il était réel ...

D'ailleurs, le modèle existe sur d'autres marchés avec trois portes et quatre places, ou même avec un empattement allongé et cinq portes (mais également quatre places seulement). Sur son marché d'origine au Japon, le Jimny est proposé avec un moteur de 660 cm3 seulement, afin de pouvoir encore entrer dans le segment des kei-cars. C'est fou !