Nom : Lincoln Continental

Débuts : Salon de l'auto de Los Angeles 2002

Moteur : V-12 de 6,0 litres

Type de transmission : Traction arrière

Le monde de l'automobile était très différent en 2002. Par différent, nous entendons plus grand. Les SUV et les pick-ups étaient de plus en plus grands, et les grandes berlines américaines étaient toujours d'actualité. Lorsque le concept Lincoln Continental 2002 a fait son apparition au salon de l'automobile de Los Angeles avec un moteur V-12, une version de série était tout à fait plausible. Avec le recul, nous savons qu'un V-12 phare n'a jamais vu le jour et que le nom Continental, qui a connu une brève renaissance en 2017, est désormais mort.

Un nouveau look pour la gamme Lincoln

Lincoln a présenté le concept Continental comme une vitrine du futur langage stylistique de la marque. Ce futur est plutôt ciselé, avec des lignes de carrosserie acérées et une ceinture de caisse haute qui définissent l'extérieur. Un jeu de jantes de 22 pouces, absolument massifs pour l'époque, dominait le profil largement épuré de la berline. Les poignées de porte affleurantes contribuaient à ce look, et oui, le concept avait des portes à ouverture centrale, en clin d'œil aux Continental classiques des années 1960. L'intérieur est équipé d'écrans d'affichage et d'un éclairage OLED, une technologie courante sur le marché actuel.

Ce qui n'est pas courant, c'est le moteur V-12 de 6,0 litres sous le capot. Il s'agissait d'un concept entièrement fonctionnel, empruntant un 12 cylindres à Aston Martin (qui était sous l'égide de Ford à l'époque) qui développait 414 chevaux. Selon le communiqué de presse original de Ford sur le concept Continental, ce moteur entraînait les roues arrière par l'intermédiaire d'une transmission automatique à six rapports et disposait de freins avant à six pistons avec des rotors de 16 pouces. Il s'agissait d'une berline phare conçue non seulement pour le luxe, mais aussi pour les performances.

Le concept Continental a aidé Lincoln à lancer des versions actualisées de la Town Car et du Navigator pour l'année modèle 2003, ainsi que le nouvel Aviator basé sur l'Explorer. Bien qu'aucun de ces véhicules n'ait repris les codes stylistiques établis par le concept, la Zephyr, basée sur la Ford Fusion, a tenu certaines de ces promesses. La Town Car de nouvelle génération ne s'est jamais concrétisée et, à la fin des années 2010, le design de Lincoln s'éloignait des lignes acérées pour s'orienter vers des formes plus organiques.

Si la vague des SUV n'avait pas déferlé avec autant de force, une version de production aurait pu voir le jour. Au lieu de cela, Lincoln a retiré la neuvième génération de la Continental en 2002, laissant la Zephyr lui succéder. La marque mythique est revenue pour l'année-modèle 2017 avec un style vaguement similaire au concept, bien qu'un peu plus arrondi. Mais elle a été annulée trois ans plus tard.

Les voitures conceptuelles finissent généralement dans deux endroits : les collections patrimoniales des constructeurs automobiles ou le broyeur. Mais il arrive rarement qu'elles soient vendues aux enchères, et c'est ce qui s'est passé avec cette Continental. Vendue 56 100 dollars lors de la vente aux enchères de RM Sotheby's à Monterey en 2010, elle a ensuite été remise aux enchères en 2014, où le prix de vente n'a été que de 27 500 dollars. La voiture est actuellement exposée au Klairmont Kollections Automotive Museum à Chicago, dans l'Illinois.