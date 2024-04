Le GMC Hummer EV a été le premier véhicule de tourisme à moteur Ultium de General Motors. Le constructeur automobile a mis le paquet pour ce modèle, en le dotant d'une puissance démesurée et d'équipements de pointe. Les ventes commencent enfin à décoller en 2024. Elles ont augmenté de 83 330 % au cours du premier trimestre de cette année, mais ce chiffre doit être replacé dans son contexte.

En fouillant dans les données, on découvre pourquoi l'EV a connu une telle hausse. L'entreprise n'a vendu que deux Hummer au cours des trois premiers mois de 2023, alors qu'elle augmentait sa production de SUV Hummer EV. Ce chiffre est éclipsé par les 1 668 Hummer vendus au cours de la même période en 2024. GMC a terminé l'année 2023 avec 3 260 unités vendues, et l'entreprise est en passe de battre ce chiffre cette année.

Galerie: GMC Hummer EV SUV (2024) : Premier essai

29 Photos

GMC propose le Hummer électrique dans deux styles de carrosserie, un pick-up et un SUV, les deux coûtant un prix alléchant de 98 845 $ pour 2024, y compris la taxe de destination de 2 295 $. La configuration à deux moteurs offre une puissance de 570 chevaux et une autonomie de 500 km, tandis que la configuration à trois moteurs offre une puissance de 1 000 chevaux, mais il faut pour cela passer à la version 3X, qui commence à 106 945 dollars. Elle peut parcourir jusqu'à 610 km entre deux charges.

Si cette autonomie semble impressionnante, elle n'est pas due à l'efficacité du Hummer EV. Elle provient de l'énorme batterie de 246 kilowattheures (212 kWh utilisables). Avec un poids de près de 4 082 livres, le gigantesque SUV est en fait très inefficace pour un véhicule électrique.

La gamme de véhicules à moteur Ultium de GM commence également à s'étoffer au fur et à mesure que les ventes démarrent. Cadillac a vu ses ventes de Lyriq bondir de 499 %, passant de 968 à 5 800 unités. Chevrolet a vendu 600 Blazer EV et 1 061 Silverado EV. La Bolt et la Bolt EUV sont restées les véhicules électriques les plus vendus du constructeur au premier trimestre, avec 7 040 ventes, malgré le fait que la production de la voiture s'est arrêtée avec l'année modèle 2023.