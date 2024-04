Dans le cadre des célébrations du 60e anniversaire de la Ford Mustang, on apprend la création du Mustang Experience Center. Prévu pour ouvrir ses portes en 2025, ce centre est considéré par Ford comme une destination incontournable pour les fans de la Mustang. Et comme il est situé à côté du Charlotte Motor Speedway en Caroline du Nord, les nouveaux propriétaires de Mustang pourront se rendre sur la piste pour mieux comprendre les capacités de performance de leur voiture.

"La Mustang a toujours été plus qu'une simple voiture ; ce sont les expériences qui l'accompagnent, des road trips aux journées sur circuit en passant par les cars & coffee", a déclaré Matt Simpson, directeur général de Ford pour les véhicules de passionnés. "Le Mustang Experience Center est en passe de devenir un lieu de rassemblement spécial pour la communauté Mustang, en tissant l'esprit de la voiture et du Charlotte Motor Speedway pour créer de nouveaux souvenirs."

Comme on peut le deviner à la lecture de cette citation, le Mustang Experience Center est bien plus qu'une simple salle d'exposition à côté d'une piste de course. L'installation comprendra un magasin proposant des articles Mustang et un magasin de pièces détachées pour améliorer les performances. Il abritera également la Ford Heritage Gallery, qui présentera 60 ans d'histoire de la Mustang. Au milieu de tout cela, il y aura suffisamment d'espace pour les événements spéciaux, Ford mentionnant spécifiquement les mariages. Ce lieu pourrait également être un endroit idéal pour les futurs lancements de Mustang.

Découvrir sa Mustang sur la piste du Charlotte Motor Speedway

L'Experience Center accueillera également Mustang Unleashed, un programme de la Ford Performance Racing School. En bref, les propriétaires de Mustang 2024 - qu'il s'agisse d'une EcoBoost à quatre cylindres ou d'une GT à moteur V8 - pourront prendre la piste avec des instructions pratiques. Ford nous rappelle que le Charlotte Motor Speedway n'est pas seulement un grand ovale pour les courses de NASCAR. Il y a un circuit routier et une piste de dragster d'un quart de mile sur le site. De plus, un nouveau circuit routier ouvrira bientôt ses portes.

Nous pensons que Ford en dira plus sur son Mustang Experience Center dans le courant de l'année. Pour l'instant, tous les regards sont tournés vers Charlotte pour la célébration du 60e anniversaire de la Mustang, qui, outre une grande fête, comprend le lancement de la "Mustang 60th Anniversary" pour 2025. Proposé uniquement sur la GT Premium, ce pack comprendra des bandes spéciales, des badges et des jantes qui rendront hommage à la première Mustang. Seuls 1 965 exemplaires seront fabriqués.