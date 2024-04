Quelques mois après son lancement sur le marché, le Tesla Cybertruck reçoit sa première mise à jour logicielle majeure. Elle le fait, ou plutôt, elle le fera très bientôt, avec une version qui, comme c'est la pratique habituelle pour le fabricant américain, peut être téléchargée confortablement à distance.

Avec la dernière version du logiciel, le célèbre pick-up électrique s'améliore à plusieurs égards : la dynamique de conduite, par exemple, en mettant davantage l'accent sur le tout-terrain ou encore la recharge et bien d'autres choses encore.

Le tout-terrain ne fait pas peur

Ce n'est pas la première fois que Tesla met sur le marché une nouvelle voiture dont le logiciel dédié est encore quelque peu "inachevé", puis, lorsqu'elle est déjà en vente (et sur la route), procède à une mise à jour OTA.

C'est ce que le constructeur américain a fait avec la Model 3, à l'époque, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec le Cybertruck. Dans un post sur X du compte officiel du modèle, il est annoncé que la mise à jour introduira un nouveau mode "Off-Road" et un mode "Overland" qui permet une meilleure manipulation et plus de traction lors de la conduite sur des surfaces à faible adhérence telles que les rochers, le sable, la neige ou la terre. Vient ensuite le mode "Baja" qui réduit encore l'intervention des commandes électroniques lorsque l'assistance à la stabilité est réglée au minimum.

Toujours en ce qui concerne la conduite tout-terrain, Tesla travaille sur le blocage des différentiels, tant pour les versions à deux moteurs que pour le Cyberbeast, qui est le Cybertruck à trois moteurs. Les communications officielles précisent : "Sur un terrain inégal ou glissant, si une roue a une traction limitée ou inexistante, le Cybertruck peut diriger le couple vers la roue opposée. En mode tout-terrain, choisissez parmi les options de blocage de différentiel dans la zone d'état du véhicule ou dans l'application Off-Road". Et encore : "Le tri-moteur Cyberbeast dispose d'un différentiel arrière virtuel bloqué lorsqu'il passe en mode Overland."

Tesla Cybertruck tous les accessoires de camping

Un meilleur contrôle de la charge... même en camping

Avec la mise à jour du logiciel, Tesla améliore également la conduite sur route. Elle le fait, par exemple, en introduisant un nouveau mode de fonctionnement de la suspension adaptative qui maintient le véhicule plus stable dans toutes les situations de charge.

Enfin, Tesla devrait également introduire un mode "CyberTent" sur le Cybertruck, conçu pour le camping, qui règle la suspension pour maintenir le pick-up à niveau et définit certaines fonctions, telles que l'allumage permanent des lumières et des prises de courant, afin qu'elles puissent être utilisées en cas de besoin.