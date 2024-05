Porsche a enfin dévoilé au monde la 911 hybride. La 911 Carrera GTS 2025 bénéficie d'une puissance de 532 chevaux grâce à un nouveau flat six turbo de 3,6 litres couplé à un moteur électrique, ainsi que d'une face avant redessinée et d'une foule d'autres petits changements. Il y a une autre nouveauté pour la 911 que certains pourraient considérer comme tout aussi importante : les sièges arrière ne sont plus proposés de série sur certains modèles.

À partir de l'année modèle 2025, la 911 Carrera et la 911 Carrera GTS seront livrées sans sièges arrière de série. Si l'acheteur souhaite disposer d'une banquette arrière, il peut la réintégrer en option, sans frais supplémentaires. Les modèles Targa, Cabriolet et Turbo continueront à recevoir des sièges arrière de série.

Ce changement marque une évolution dans la gamme des équipements de série de la Porsche 911. Auparavant, la suppression de la banquette arrière était réservée aux versions GT les plus sportives et aux modèles spéciaux comme la Carrera T. Désormais, l'absence de banquette arrière est la norme.

Jamais auparavant la suppression des sièges arrière n'avait été proposée sur des modèles grand public comme la Carrera. Et ce n'est que récemment que les acheteurs ont pu opter pour la suppression des sièges arrière sur des voitures comme la GTS et la Turbo, grâce au pack Lightweight. Depuis 60 ans, la 911 est connue comme une 2+2, les sièges arrière s'avérant un atout inestimable pour ceux qui ont besoin de transporter plus de deux personnes en cas de besoin.

Si l'ajout de sièges arrière en option ne coûtera rien aux acheteurs, la décision de les rendre optionnels met en évidence l'attitude de Porsche à l'égard des options et de l'équipement. Si ses marges sont si élevées, c'est grâce à son offre apparemment inépuisable d'options et de compléments, comme en témoigne son impressionnant configurateur en ligne. Les seules options gratuites sur la 911 Carrera 2025 sont par exemple le blanc et le noir.

Cela ne veut pas dire que Porsche ne fait pas quelques pas dans la bonne direction. Des éléments auparavant optionnels comme la direction arrière, les amortisseurs adaptatifs et un bouton de mode de conduite sur le volant sont tous des équipements de série pour la 911 2025. Mais ce n'est pas comme si ces éléments étaient gratuits.