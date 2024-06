Récupérer les déchets en mer, comme les grands réseaux de fermes piscicoles ou divers types de plastique, pour nettoyer l'océan et réutiliser ces déchets pour leur donner une nouvelle vie dans les voitures. C'est avec cet objectif que Hyundai a renouvelé sa collaboration avec Healthy Seas pour la quatrième année consécutive. Les déchets récupérés seront transformés en tapis de sol en fil ECONYL pour les Ioniq 5, Ioniq 6 et le nouveau Santa Fe en Europe.

En plus de l’océan, l’entreprise coréenne veut prendre soin des forêts. Hyundai Motor North America a renforcé son partenariat avec l'organisation à but non lucratif, "One Tree Planted" (Un Arbre Planté), afin de planter 300 000 arbres supplémentaires aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Vers l’économie entièrement circulaire

Hyundai et Healthy Seas ont lancé leurs activités pour 2024 avec une vaste opération de nettoyage le long de la côte ouest de la Grèce. Le travail de cette année, axé principalement sur les fermes piscicoles abandonnées, a commencé par un nettoyage intensif de dix jours, parallèlement à des activités éducatives et d'engagement communautaire, dans le but de sauvegarder les eaux et de promouvoir des environnements marins plus sains pour les communautés locales.

Malgré les difficultés, les bénévoles ont réussi à éliminer de nombreux polluants, notamment des tuyaux en boucle, des filets de pisciculture, des éléments en polystyrène et d'autres débris nocifs. Ces matériaux, comme nous l'avons dit, seront sélectionnés et recyclés et les parties en nylon seront régénérées en fil ECONYL par la société italienne Aquafil pour créer de nouveaux produits durables qui embarqueront certains modèles.

Hyundai et One Tree Planted

Pour célébrer la poursuite du partenariat avec One Tree Planted, les employés de Hyundai ont participé en tant que bénévoles à un événement de plantation en Californie. José Muñoz, président et chef de l'exploitation mondiale de Hyundai Motor Company et de la direction de Hyundai Motor Amérique du Nord, a expliqué que ces actes étaient importants pour la marque :

"Chez Hyundai, nous croyons fermement qu'en tant que constructeur automobile, nous devons être plus proactifs dans la réponse au changement climatique que les entreprises d'autres secteurs."

Hyundai (en Amérique du Nord) a renforcé son partenariat avec "One Tree Planted"