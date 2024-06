La deuxième génération du BMW X2 a complètement changé d'identité. D'un crossover compact, elle est passée à une carrosserie de SUV coupé, visant également à combler le vide laissé dans un futur proche par le X4, qui n'aura pas d'héritier.

La nouvelle ligne modifie également les dimensions générales et l'habitabilité du SUV allemand, qui peut compter sur un équipement technologique de premier ordre. Voici donc à quoi ressemble l'intérieur.

BMW X2, le tableau de bord

L'agencement de la planche de bord est repris du X1, avec deux écrans alignés sur un panneau incurvé. Il y a donc un combiné d'instruments de 10,25 pouces avec des graphiques configurables et un écran d'info-divertissement de 10,7 pouces.

Les boutons physiques ont pratiquement disparu, la plupart des commandes ayant été déplacées dans le tunnel central suspendu. Cette conception, grâce à l'utilisation d'une transmission à commande électrique, laisse beaucoup d'espace libre sous le tunnel.

Le clip qui maintient le téléphone portable immobile pendant qu'il est rechargé par la plaque à induction est intéressant. Le fait de poser le téléphone réduit également la tentation de le regarder et donc le risque d'être distrait.

BMW X2, connectivité

La résolution des écrans est excellente et leur réactivité est très bonne. L'écran d'accueil est organisé en widgets personnalisables, mais il est également possible d'afficher toutes les nombreuses fonctions en une seule fois (même s'il n'est pas toujours facile de les retrouver en conduisant).

Il existe également de nombreux systèmes connectés, comme Alexa et Spotify, et l'ensemble du système peut être mis à jour via le réseau, grâce à des mises à jour over-the-air. Apple CarPlay et Android Auto sont disponibles sans fil.

Sur le BMW X2, la climatisation et le chauffage des sièges ne peuvent être contrôlés que via l'écran tactile. Cela implique plusieurs étapes entre les écrans, tandis que l'absence d'un rotor physique rend difficile la mémorisation des opérations, ce qui augmente le risque de distraction.

BMW X2 Instrumentation numérique 10,25 pouces Affichage tête haute Oui Moniteur central 10,7 pouces Miroir Android Auto (sans fil) Apple CarPlay (sans fil) OTA Oui Assistant vocal Oui

BMW X2, qualité et matériaux

Il suffit de fermer la porte pour apprécier non seulement la solidité de la construction, mais aussi le souci du détail et le soin apporté par BMW au choix des matériaux. Toutes les commandes sont à portée de main et toutes les surfaces des zones les plus visibles sont agréables au toucher.

BMW X2, les sièges arrière

Les plastiques plus rigides se limitent aux parties inférieures de l'habitacle. La qualité perçue est élevée : le cuir et l'aluminium alternent sur le tableau de bord, et le tunnel central flottant n'est pas seulement esthétique, il augmente aussi la praticité en offrant un espace supplémentaire pour les compartiments de rangement.

BMW X2, l'espace

A l'avant, l'habitabilité est élevée, tandis qu'à l'arrière, il faut composer avec les lignes de coupé du BMW X2. A l'arrière, il faut faire attention à ne pas se cogner la tête à l'entrée en raison de l'inclinaison du toit. Une fois assis, même les personnes de grande taille trouveront facilement une position confortable, grâce à un espace suffisant pour les genoux, la tête et les pieds.

Sur le tunnel central se trouvent des bouches d'aération, deux prises USB de type C et un petit compartiment de rangement.

BMW X2, le coffre

En ce qui concerne le coffre, l'espace est supérieur à la moyenne de la catégorie, avec une capacité minimale de 560 litres, qui passe à 515 litres dans les versions mild hybrides en raison de la présence de la batterie sous le plancher de chargement.

Le compartiment a des formes régulières, est bien fini et comprend également un grand double plancher, bien qu'il ne soit pas assez grand pour contenir la boîte à chapeaux une fois enlevée. L'organisation est bien pensée, avec deux bacs latéraux, dont l'un est équipé d'un filet, de deux crochets et d'une prise 12V. Les dossiers de la deuxième rangée peuvent être rabattus en configuration 40-20-40 pour plus de polyvalence.