C'est l'Écossais Colin McRae qui vient à l'esprit de la plupart des gens lorsqu'on évoque les jours de gloire du rallye mondial, au sommet du Groupe A, du début des années 90 jusqu'au premier titre de Sébastien Loeb en 2004. À cette époque, McRae était le pilote le plus en vue, le plus flamboyant et le plus audacieux. Son courage et son enthousiasme lui ont valu une renommée mondiale, élevant le profil du rallye à des sommets stratosphériques.

Mais il n'était pas le seul Britannique a disposer d'un talent fou. Les connaisseurs vous parleront également d'un certain Richard Burns. Pour vous faire une idée de ses capacités, voici un résumé du Rallye de Grande-Bretagne, la dernière manche de la saison 2000 au cours de laquelle ce dernier a terminé de justesse deuxième au titre derrière le double champion Marcus Gronholm.

Jusque-là, la course avait été serrée, le championnat étant partagé de justesse entre Burns, en deuxième position, et Gronholm en tête. Pour avoir une chance de décrocher un titre, Burns devait terminer premier à domicile et prier pour que son rival finlandais descende au bas du podium.

Le Britannique a surmonté la pression et a remporté la victoire finale avec une précision et une agressivité qui lui sont familières. Malheureusement pour lui, Gronholm a également prouvé sa valeur, en faisant juste ce qu'il fallait pour s'assurer le titre.

Un champion à l'attaque

Cette vidéo récapitulative de l'époque donne un aperçu de la dernière étape du Rallye de Grande-Bretagne 2000. Burns a résisté à un problème mécanique en début de course pour prendre la tête, mais Gronholm a continué à faire des ravages, le résultat du championnat oscillant entre les deux, selon que l'action se déroulait d'une manière ou d'une autre.

Au final, cinq points séparent Grönholm et Burns, même si Richard termine un rallye de moins au cours de la saison. La saison suivante, cependant, sera celle de Burns. Lui et sa Subaru remportent finalement le titre après deux saisons consécutives en tant que dauphin, battant McRae, au volant de la Ford Focus.

Burns a toujours su se débrouiller un peu mieux que McRae, qui a passé beaucoup plus de temps à le dépasser. Cela a signifié plus de gloire pour McRae, mais aussi beaucoup plus d'accidents. Les deux hommes ont chacun remporté un seul titre, ce qui fait que le débat fait toujours rager entre les passionnés pour déterminer qui était le meilleur des deux.

Bien sûr, les images de Burns sont toujours douces-amères. Sa vie a été tragiquement écourtée par une tumeur cérébrale en 2005, quatre ans jour pour jour après qu'il ait remporté son premier et unique titre de champion du monde des rallyes. Nous avons la chance de pouvoir disposer de telles images, ce qui nous permet de nous prélasser dans la gloire du pilote de rallye le plus talentueux de Grande-Bretagne, quel qu'il soit.