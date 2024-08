La Toyota GR Corolla est commercialisée depuis deux ans avec une seule option de boîte de vitesses, la boîte manuelle à six rapports. Cela change pour l'année-modèle 2025, puisque le constructeur a ajouté une boîte automatique à huit rapports en option. Il a également apporté un certain nombre d'améliorations aux performances de la voiture, notamment en augmentant le couple et en améliorant le refroidissement.

La nouvelle transmission automatique Gazoo Racing Direct est équipée d'un contrôle de lancement et de palettes de changement de vitesse. Elle est également dotée d'un logiciel unique qui la différencie des unités utilisées dans les GR Supra et GR86. Contrairement aux boîtes de vitesses de ces voitures, qui changent de rapport en fonction du comportement du véhicule, comme la vitesse et la force de gravité, la Corolla utilise les signaux des pédales de frein et d'accélérateur pour anticiper le moment optimal pour effectuer les changements de rapport.

La Corolla GR dispose de quatre modes de conduite : Normal, Sport, Eco et Custom. Toyota a mis au point la transmission automatique spécifiquement pour le mode Sport. L'équipe de développement de la GR a optimisé ses points de passage pour lui donner des rapports similaires à ceux de la boîte manuelle à six vitesses. La boîte de vitesses automatique est également équipée de série d'un refroidisseur de transmission qui permet de contrôler la température pendant les trajets sur circuit.

Outre la nouvelle boîte de vitesses, Toyota a également modifié le moteur trois cylindres turbocompressé de 1,6 litre G16E-GTS de la voiture. Il continue de produire 300 chevaux, mais le couple passe de 370 à 400 Nm. Les différentiels avant et arrière à glissement limité Torsen sont de série sur la Corolla GR 2025 à transmission intégrale (ils étaient auparavant en option sur les versions inférieures).

Toyota a également modifié la suspension de la berline, en ajoutant des ressorts de détente à l'avant et à l'arrière pour supprimer le soulèvement des roues intérieures en cas de conduite dynamique. Le constructeur a également amélioré les bobines et les stabilisateurs à l'arrière, tout en relevant le point de fixation du bras oscillant pour réduire l'affaissement lors de l'accélération.

Le nouveau pare-chocs avant n'est pas seulement esthétique. La Corolla GR 2025 est dotée de conduits de freinage améliorés et d'un nouveau rideau d'air qui réduit les turbulences autour des pneus, améliorant ainsi la stabilité. La nouvelle face avant permet également d'accueillir le refroidisseur de la boîte de vitesses automatique et le radiateur secondaire en option.

Toyota proposera la Corolla GR 2025 dans les versions Core, Premium et Premium Plus. L'édition Circuit n'existe plus. La nouvelle version Premium Plus est équipée de série d'un toit en fibre de carbone, d'un capot bombé ventilé, d'un affichage tête haute, etc. À l'intérieur, la voiture reçoit de nouvelles finitions sur différentes surfaces et de nouveaux interrupteurs dans tout l'habitacle.

Les jantes en alliage de 18 pouces à 15 rayons sont de série sur les versions Core et Premium, tandis que les voitures Premium Plus sont équipées de jantes de 18 pouces en noir mat. Toutes les Corolla GR sont équipées de pneus Michelin Pilot Sport 4, du système Toyota Safety Sense 3.0 et d'une adhésion gratuite d'un an à la National Auto Sport Association.

La Corolla GR 2025 arrivera chez les concessionnaires cet hiver. Toyota indique qu'elle communiquera les prix et d'autres détails plus tard dans l'année.