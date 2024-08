Un casque inspiré du design de celui d'un pilote de MotoGP, ce n'est pas nouveau.

Nous avons vu des designs Marc Márquez couvrant des casques Shoei et d'innombrables éditions AGV Valentino Rossi. La plupart de ces designs sont placés sur des coques très sportives, ce qui est logique compte tenu des pilotes qu'ils honorent, mais HJC a choisi une voie totalement différente avec son dernier modèle V10 FQ20.

Ce modèle est "sponsorisé" par Fabio Quartararo, mais au lieu d'avoir un design ultra-sportif et avant-gardiste, HJC a choisi la voie rétro. Et on ne peut pas être plus satisfait du résultat. Il n'est pas trop criard, il y a très peu de marques, et il est toujours garanti d'être un show-stopper.

Bien que le design soit de la vieille école, la technologie présente sur le V10 FQ20 est aussi moderne que possible, à commencer par la coque en composite de fibre de verre, qui est censée maintenir la légèreté de l'unité. Le casque est compatible avec le système de communication Bluetooth SMART HJC 10B et 20B, vendu séparément.

Les pilotes évoluant dans des environnements chauds devraient trouver la vie facile dans le V10 FQ20, grâce à son "ACS" Advanced Channeling Ventilation System, qui déplace l'air de l'avant vers l'arrière et évacue l'humidité vers le haut et l'extérieur. L'ACS fonctionne avec une fonction d'évacuation de l'humidité et de séchage rapide, de sorte que même lorsque la température augmente, vous devriez rester relativement au sec.

Le design de la visière est l'un des plus élégants que nous ayons vus depuis un certain temps, sans pour autant tomber dans l'exagération. Mais ce n'est pas que la forme qui prime sur la fonction, car la visière HJ-41, prête pour le Pinloock, offre une protection UV de 99 % et est traitée contre les rayures. En fait, on ne peut pas dire que la forme du V10 FQ20 l'emporte sur la fonction, car il est même prêt pour la piste.

Le casque est équipé d'un kit d'urgence (coussinets de joue), qui sont sûrs et faciles à retirer en cas d'urgence. Ces coussinets de joue, ainsi que le système de fermeture à double D, permettent à ce casque d'être utilisé sur la piste. Et si vous avez une moto rétro, à la Yamaha XSR900, et que vous l'associez à ce casque pour une journée sur circuit, vous ne manquerez pas de faire tourner les têtes.

Le V10 FQ20 est proposé sur le site de HJC au prix de 399,90 €, ce qui est très raisonnable par rapport aux casques inspirés par les pilotes de fabricants tels que Shoei et AGV.