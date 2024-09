La Ford Capri est de retour sous une forme très différente de celle dont nous nous souvenons. Abandonnant le look coupé du modèle original des années 1960, la nouvelle Capri est un coupé SUV élégant « apparenté » à la Volkswagen ID.5.

En fait, il s'agit de la plate-forme MEB, celle-là même qui donne vie aux SUV à batterie de Wolfsburg et au Ford Explorer. Les différences avec les « cousins » allemands sont toutefois évidentes et concernent également l'intérieur. Montons donc à bord de la Capri pour en découvrir les moindres détails.

Ford Capri, le tableau de bord

En regardant l'intérieur de la Capri, on a l'impression d'être devant une voiture hautement numérisée. Le tableau de bord a un design minimaliste, avec les bouches d'air conditionné parfaitement intégrées dans les formes du tableau de bord.

Ford Capri, le tableau de bord

Outre le petit écran de 5 pouces du combiné d'instruments placé devant le conducteur, il y a l'écran de 14,6 pouces du système d'infodivertissement, qui est vertical et s'incline jusqu'à 30°. Il s'agit du centre de commande de Ford, puisqu'il gère tous les aspects de la voiture, depuis les fonctions de chauffage et de massage des sièges jusqu'à la connectivité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

Entre autres, l'écran peut être reculé de quelques centimètres pour révéler un compartiment caché appelé « MyPrivate Locker », qui peut être utilisé pour ranger quelques petits objets de valeur. Sous l'accoudoir central se trouve la MegaConsole, un compartiment de 17 litres qui peut également accueillir un ordinateur portable de 15 pouces.

En principe, le système audio est équipé de sept haut-parleurs (y compris une barre de son), mais les versions haut de gamme Premium disposent d'un système B&O à 10 haut-parleurs avec un caisson de basse.

Ford Capri, finition et matériaux

L'intérieur de la Ford transmet également des sentiments positifs en termes de revêtement. Même les modèles de base sont équipés de sièges en cuir Sensico dans les tons Black Onyx, tandis que le tableau de bord présente des matériaux doux dans des couleurs contrastées.

Ford Ford Capri, la MegaConsole

La forme du volant est originale, avec une couronne taillée à la fois en haut et en bas, tandis que les moulures en noir piano et en aluminium brossé ajoutent une touche de sophistication.

Ford Capri, l'espace

L'espace à bord de la Capri ne manque pas. Malgré le toit incliné à l'arrière, même les passagers les plus grands et les plus robustes sont à l'aise et disposent d'un bon espace pour les jambes.

Ford Capri, le coffre

Le hayon à ouverture électrique peut être actionné d'un mouvement du pied grâce à un capteur situé sous le pare-chocs arrière et donne accès à un compartiment d'une capacité minimale de 572 litres. Des chiffres supérieurs à la moyenne de la catégorie, qui peuvent être rendus encore plus intéressants en rabattant la rangée de sièges arrière, passant ainsi à 1 510 litres.