Lorsque vous atteignez le niveau de Pedro Acosta ou d'Oscar Piastri, on peut dire que vous êtes probablement très doué pour la course. Mais si le MotoGP et la Formule 1 peuvent tous deux être considérés comme des sommets du sport automobile, il s'agit de deux sports très différents.

Et ce n'est pas parce que vous êtes rapide sur deux roues que vous le serez aussi sur quatre.

C'est l'intrigue que Quad Lock a présenté avec son dernier défi. Le fabricant d'accessoires pour téléphones et caméras d'action sponsorise à la fois Pedro Acosta et Oscar Piastri. Il a donc invité les deux pilotes à se rendre au Karting Loisir de Brignoles, dans le sud de la France, pour relever un défi unique en son genre.

S'il est difficile de trouver un pilote de F1 actuel qui n'a pas passé une bonne partie de son enfance à faire du karting, on ne peut pas en dire autant des pilotes de MotoGP comme Acosta. Lorsqu'il est arrivé sur le circuit, il était donc impatient d'apprendre, mais certainement un peu désavantagé.

Galerie: Pedro Acosta et Oscar Piastri - Défi karting avec Quad Lock

7 Photos Quad Lock

Bien que Piastri dise que cela fait des années qu'il n'a pas couru sur des karts à boite de vitesses, son expérience combinée du karting, ainsi que son expérience actuelle de la Formule 1 (il est quatrième du championnat des pilotes 2024 après avoir remporté sa toute première course à Bakou), semblent être un avantage significatif par rapport à Acosta.

Bien que Piastri n'ait jamais roulé sur le circuit de Brignoles, il a au moins une idée de la manière dont il faut examiner le parcours pour trouver les meilleures trajectoires.

Ainsi, pour rendre les choses un peu plus intéressantes, Piastri commence par faire des exercices de lead-follow avec Acosta pour lui montrer les ficelles du métier. De son côté, Acosta est prêt à apprendre.

Nous avons un aperçu de la façon dont les deux pilotes envisagent les choses avant, pendant et après la séance d'entraînement. Il y a également une apparition surprise de l'un des anciens de la F1 moderne, que je ne vais pas spoiler dans cet article, mais qui devrait faire sourire plus d'un fan de F1 de longue date.

Enfin, c'est l'heure du contre-la-montre proprement dit, et Piastri se dit très impressionné si Acosta parvient à faire un temps à une seconde près, compte tenu de son manque d'expérience.

Comment Acosta s'en sortira-il ? Vous devrez regarder la vidéo pour le savoir, mais je dirai que si vous êtes un fan de course, il ne vous décevra pas.