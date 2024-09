Ce n'est un secret pour personne : les voitures, neuves ou d'occasion, sont plus chères que jamais. Par conséquent, les prêts automobiles sont de plus en plus lourds. Un nouveau rapport du Financial Times nous donne un nouveau point de vue sur l'ampleur de cette dette.

Parmi les dépenses les plus importantes d'un ménage moyen, les prêts automobiles arrivent en deuxième position (après les prêts hypothécaires), avec 9 % de l'ensemble des dettes. Ils ont dépassé les prêts étudiants au deuxième trimestre 2024, et ils ne sont pas loin des prêts hypothécaires, qui ont légèrement baissé ces derniers mois. Les gens ont également du mal à faire face à ces gros paiements, car les impayés sont en forte hausse. En juillet, ces derniers approchaient des niveaux record atteints en 2009 lors de la crise financière mondiale.

Pour couronner le tout, les acheteurs qui ont dépensé beaucoup d’argent pendant la pandémie de COVID et la pénurie de la chaîne d’approvisionnement (​​lorsque les véhicules neufs étaient rares et que les prix des véhicules d’occasion montaient en flèche) sont désormais confrontés à la pilule amère d’une valeur nette négative alors que la valeur des véhicules chute. Beaucoup de ces acheteurs doivent désormais bien plus que la valeur de leur voiture, ce qui affecte également les prêteurs en cas de reprise de possession. La banque ne peut pas récupérer autant d’argent sur une vente, ce qui affecte négativement les prêts et les taux d’intérêt. Cela se répercute sur le consommateur, et tout recommence jusqu’à ce que la bulle éclate comme il y a 15 ans.

Un peu de positif ?

S'il y a une bonne nouvelle, c'est que le rapport mentionne moins de saisies de véhicules pour les ménages ayant des prêts de premier ordre qu'avant la Grande Récession de 2009. En d'autres termes, les gens ayant un meilleur crédit sont en retard dans leurs paiements, mais ils essaient de le rattraper. Auparavant, ils disaient simplement adieu à leur SUV à 50 000 €.

Il convient également de noter que les prêts hypothécaires représentaient une part plus importante de la dette des ménages en 2009, bien plus que tout le reste. Les acheteurs ont sacrifié leurs voitures de luxe pour essayer de conserver leurs maisons encore plus chères.

Selon Cox Automotive, le prix moyen d'une voiture neuve s'élève désormais à 43 000 €. C'est un peu moins que son pic de 2022, mais la dette automobile totale se situe toujours dans la fourchette de 1 440 milliards d'euros en septembre dernier.