La Porsche 917 est l'une des voitures de course les plus désirables et les plus précieuses de tous les temps. Malgré cela, de nombreux propriétaires n'hésitent pas à emmener leur voiture sur la piste, au risque de voir cette dernière s'encastrer dans un rail de sécurité. Celle-ci vient de passer un peu de temps sur le Nürburgring, et grâce à une caméra bien placée, nous pouvons voir de nos propres yeux ce que c'est que de conduire une telle voiture, sur un tel circuit.

Cette 917, peinte dans son emblématique livrée vert et blanc, a appartenu à la légende de la course automobile David Piper, qui l'a utilisée pour participer à des courses au début des années 1970, y compris les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, elle est entretenue par PS Automobile, un concessionnaire allemand, pour des événements historiques.

La chaîne YouTube de l'entreprise a fixé une caméra sur le casque de son pilote lors d'un récent événement sur le circuit "Grand Prix" du Nürburgring, nous donnant un petit aperçu de ce que c'est que de piloter cette Porsche de légende.

Le cockpit ultra-serré est la première chose qui vous marquera, avec seulement un mince espace de pare-brise pour regarder la piste. Le levier de vitesse est placé juste à côté de la jambe droite du conducteur, et le volant sur ses genoux. Sans direction assistée ni aides au freinage, nous sommes certains que la 917 n'est pas la chose la plus facile à conduire.

Même si elle ne roule pas à 100%, la 917 se débarrasse rapidement de toutes les autres voitures sur la piste, y compris quelques Porsche GT modernes et une Ferrari F40. Cette voiture a beau avoir plus de 50 ans, elle n'en reste pas moins incroyablement rapide par rapport aux normes modernes.

La sonorité de la 917 est encore plus impressionnante que sa vitesse. Ce 12 cylindres à plat à aspiration naturelle est l'un des moteurs de course les plus sonores qui soient. Depuis le siège du conducteur, il semble que l'on n'entende que le bruit de l'admission. Ce qui n'est pas pour nous déplaire.

