En regardant une voiture comme la Denza Z9 GT, l'époque où les constructeurs chinois se contentaient de copier ou de reproduire des modèles européens (à la limite du plagiat) pour le marché intérieur ou un peu plus semble si lointaine.

Aujourd'hui, un grand groupe comme BYD peut se permettre le « luxe » de produire en Chine et de vendre bientôt en Europe un break de luxe qui défie d'un seul coup les Porsche Panamera et Porsche Taycan, avec au choix une motorisation hybride rechargeable et une motorisation électrique de 965 ch.

La Denza Z9 GT, déjà commercialisée en Chine à un prix de base équivalent à un peu plus de 42 500 euros, sera en fait l'un des premiers modèles de Denza, la marque de luxe de BYD, à atteindre le marché européen.

Berline à longue traîne

La nouvelle voiture du groupe BYD ressemble à une berline cinq portes à longue traîne, quelque part entre un break et un shooting brake plus élégant. Les dimensions sont importantes, avec une longueur de 5,19 mètres, une largeur de 1,99 mètre et une hauteur de 1,48 mètre.

Denza Z9 GT, vue de trois quarts avant

L'empattement de 3,12 mètres contribue également à la rendre encore plus imposante que la Panamera elle-même. Le style arrondi et moderne est l'œuvre de Wolfgang Egger, ancien designer d'Audi et d'Alfa Romeo, et comporte certains détails typiques des dernières berlines chinoises, comme les phares avant allongés, les poignées de porte escamotables et les rétroviseurs avec caméra en option.

Denza Z9 GT, vue arrière de trois quarts Denza Z9 GT, vue latérale

Cinq écrans et deux réfrigérateurs

L'intérieur de la Denza Z9 GT se distingue par pas moins de cinq écrans sur le tableau de bord : un pour l'instrumentation numérique, un plus grand pour l'infotainment central, un troisième pour le passager avant et deux autres écrans sur les panneaux de porte qui reproduisent les images des caméras optionnelles à la place des rétroviseurs.

Denza Z9 GT, l'intérieur

Le siège du passager avant dispose également d'un mode zéro gravité avec repose-jambes, tandis que l'une des caractéristiques les plus impressionnantes est le double réfrigérateur de bord : celui situé à l'avant entre les sièges a une capacité de 4 litres et celui situé à l'arrière de 10 litres.

Denza Z9 GT, l'un des deux réfrigérateurs à bord Denza Z9 GT, le levier de vitesse

870 ch pour l'hybride rechargeable, 965 ch pour l'électrique

La Denza Z9 GT est proposée en Chine en deux versions, hybride rechargeable et électrique. La version PHEV adopte la plateforme e3 et le système hybride DM de cinquième génération. Le moteur à essence 2.0 développe 207 ch et, avec les trois moteurs électriques, la puissance totale atteint 870 ch. L'accélération de 0 à 100 est simple : 3,6 secondes. La batterie LFP de 38,5 kWh offre une autonomie électrique de 201 km selon le cycle CLTC, soit une autonomie totale de 1 100 km.

Denza Z9 GT, vue de face

Pour la Denza Z9 GT électrique, qui se distingue par une face avant avec des prises d'air réduites, il est question de la e-Platform 3.0 Evo de base avec trois moteurs et un total de 965 ch. L'accélération de 0 à 100 est de 3,4 secondes et la batterie de 100, 1 kWh offre une autonomie CLTC de 630 km.