Les normes d'émission pour les nouveaux véhicules, prévues pour 2026, pourraient changer. La Commission européenne souhaite réévaluer les e-carburants (carburants synthétiques fabriqués à partir d'eau et de CO2). C'est ce qu'ont indiqué Wopke Hoekstra, le prochain commissaire au climat, et Teresa Ribera, la future vice-présidente de la Commission chargée de la politique climatique.

Pour préparer l'horizon 2035, « une approche technologiquement neutre sera nécessaire, dans laquelle les carburants synthétiques ont un rôle important à jouer, grâce à une modification ciblée du règlement dans le cadre de la révision prévue », a déclaré le commissaire néerlandais aux députés.

La combinaison des biocarburants et des moteurs électriques pour parvenir à une décarbonisation complète des transports devrait également donner confiance aux marchés et aux investisseurs, selon l'Espagnole Teresa Ribera.

Un enjeu politique et industriel

Pour les constructeurs automobiles allemands, il s'agit d'une nouvelle attendue et espérée. Luca de Meo, PDG de Renault et président de l'ACEA, s'était déjà exprimé en faveur d'une approche flexible, sans privilégier une « technologie particulière ».

Adolfo Urso, ministre des entreprises et du secteur « Made in Italy », avait quant à lui soutenu l 'utilisation des biocarburants et d'autres technologies, mais avait demandé que la révision à mi-parcours des normes d'émission soit avancée au premier semestre 2025.

En production à partir de 2030

Selon les prévisions fournies par le document de l'Accademia Nazionale dei Lincei signé par Silvia Bordiga, Gaetano Guerra et Gianfranco Pacchioni, la première production à grande échelle d'e-carburants pourrait commencer en 2030. Toutefois, ce n'est que vers 2050 que l'on atteindra les volumes nécessaires pour faire réellement la différence.

Leur coût est encore trop élevé, de trois à dix fois celui des combustibles fossiles, et dépend fortement du coût de l'électricité et de la capture du CO2 nécessaires. Beaucoup dépendra de la confrontation de différents facteurs économiques, il faudra investir dans les énergies renouvelables, et on continuera à parler du nucléaire de nouvelle génération pour faire baisser le coût de l'électricité.