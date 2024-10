Scout est de retour. Après 44 ans de pause, Volkswagen ressuscite la marque américaine et présente deux concepts prêts pour la production, le SUV Traveler et le pick-up Terra, tous deux inspirés des véhicules Scout originaux construits entre 1961 et 1980 par International Harvester.

En fait, les deux modèles Scout sont des voitures purement électriques. Elles sont équipées de la technologie 800 volts (qui permet une charge maximale de 350 kW), d'un couple de 1300 Nm, d'un sprint à 100 km/h en 3,5 secondes et d'une autonomie d'environ 500 km. Un système d'énergie optionnel avec une autonomie prolongée est également disponible. Dans ce cas, un générateur à essence est également embarqué, ce qui devrait augmenter le rayon d'action jusqu'à 800 km.

Galerie: Concepts de SUV Scout Traveler et de pick-up Terra

Scout Motors

Les nouveaux Scouts, construits sur une nouvelle plateforme en échelle, peuvent être équipés de pneus allant jusqu'à 35 pouces. Ils ont une garde au sol de plus de 30 centimètres et une profondeur à gué d'environ un mètre. Parmi les avantages mécaniques des véhicules tout-terrain, on trouve un déverrouillage de la barre stabilisatrice avant, des blocages mécaniques à l'avant et à l'arrière et un essieu arrière solide.

Scout estime que le Traveler SUV peut tirer plus de 3 175 kg, tandis que le pick-up Terra peut tirer plus de 4 535 kg. Les deux peuvent transporter une charge utile de près de 900 kg. Le Scout Terra dispose pour cela d'une surface de chargement correcte de près de 1,70 mètre de long, avec une prise de courant de 120 et 240 volts. Le Traveler dispose à la place d'un support de pneu de secours intégré qui peut accueillir une roue de secours de 35 pouces pleine grandeur. Le Terra ne peut accueillir qu'une roue de secours de 33 pouces, mais il est possible d'opter pour un support de pneu sur la surface de chargement, qui peut accueillir une roue de secours de 35 pouces.

Scout Motors Concept Scout Traveler

Dans l'habitacle, les commandes physiques de la climatisation se trouvent sous le grand écran central, le design de Scout s'inspirant du Scout II original. Le constructeur proposera le Terra avec une banquette avant en option, qui remplacera la console centrale multifonction. Elle disposera également de poignées de porte mécaniques.

Les acheteurs intéressés peuvent d'ores et déjà réserver la variante de leur choix pour 100 dollars. Le modèle d'entrée de gamme Traveler commencera à environ 50 000 dollars avec des réductions de prix, tandis que le Terra coûtera 51 500 dollars. Mais il ne faut pas seulement de l'argent, mais aussi de la patience, car Scout ne prévoit pas de lancer la production avant 2027.