Cette supercar Volkswagen n'existe pas, mais elle devrait

Volkswagen ne construit pas de supercar, et ne l’a jamais fait. L’approche la plus proche remonte à plus d’un quart de siècle, avec les prototypes W12. VW n’a jamais donné son feu vert, laissant le marché des supercars aux autres marques du groupe Volkswagen, mais cela n’a pas empêché un stagiaire en design de voir grand.

Dans le cadre de son projet de stage chez Volkswagen Design, Fabian Reitz a imaginé la VW ID.DIN T14. Andreas Mindt, patron du design du groupe Volkswagen et de la marque Volkswagen, a partagé le concept sur Instagram : il va au-delà des croquis et du travail artistique habituels. Volkswagen a d’ailleurs transformé les dessins en maquette à l’échelle.

Dans sa publication sur Instagram, Mindt qualifie le concept d’« audacieux », avec des « proportions claires, des surfaces épurées et un caractère graphique fort ».

En plissant les yeux, on retrouve des éléments de l’Audi Concept C, mais cette Volkswagen paraît nettement plus menaçante. Avec ses flancs très plats, sa surface vitrée étroite et son pare-brise panoramique enveloppant, on l’imaginerait presque dans le prochain film Batman, avec le Pingouin au volant.

Parmi les éléments aérodynamiques, on note des ouïes au sommet des ailes avant et un énorme diffuseur arrière. Pas de rétroviseurs : le concept semble s’appuyer sur des caméras Leica escamotables, qui sortent des ailes. Il reçoit d’énormes jantes avec enjoliveurs aérodynamiques, et donnerait presque l’impression de pouvoir trouver sa place aux côtés du reste de la gamme Volkswagen.