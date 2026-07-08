Le prochain Range Rover Velar pourrait être très différent
Land Rover transformera son Range Rover le plus élégant en un tout nouveau type de véhicule.
Cela fait près de dix ans que Land Rover n’a pas ajouté de nouveau modèle à la famille Range Rover. Ce modèle, le Range Rover Velar, en est toujours à sa première génération malgré un âge qui approche des 10 ans. Une seconde génération doit arriver dans les six prochains mois et, selon Autocar, elle marquera une rupture nette avec le Velar actuel.
Le Range Rover Velar sera le premier produit Land Rover révélé sur la nouvelle plateforme modulaire à architecture longitudinale (MLA) du constructeur. La MLA était initialement prévue uniquement pour des véhicules électriques, mais il a depuis été confirmé qu’elle pourra aussi accueillir des chaînes de traction hybrides.
Range Rover Velar SV Autobiography
Nouvelles motorisations, nouvelle silhouette
Land Rover avait indiqué auparavant que son premier véhicule basé sur la MLA « offrira à l’avenir une flexibilité grâce à une gamme complète de solutions de propulsion hybride électrique ». Autrement dit, il y aura une version hybride et une version 100 % électrique.
Côté style, ce sera aussi l’un des derniers modèles Land Rover dessinés sous la direction de l’ancien directeur de la création (Chief Creative Officer) Gerry McGovern chez Jaguar Land Rover. Le Velar actuel a peu évolué depuis son lancement en 2017, mais ce nouveau modèle devrait changer la donne en adoptant une apparence plus proche de celle d’une voiture.
On s’attend à découvrir une poupe très inclinée, à la manière d’un SUV coupé comme le BMW X4. À l’instar de la Jaguar Type 01, le Velar n’aurait pas de lunette arrière, mais s’appuierait sur une caméra pour permettre au conducteur de voir vers l’arrière. La Polestar 4 adopte une solution comparable.
On sait encore peu de choses sur la plateforme MLA et sur ses capacités, si ce n’est qu’elle serait associée à une architecture 800 volts selon les rumeurs. Cela signifie que le Velar électrique devrait proposer une recharge rapide au niveau de certains des véhicules électriques les plus avancés actuellement sur le marché.
Après le lancement du Velar, la plateforme MLA devrait également donner naissance au très attendu « baby Defender », qui aura lui aussi des déclinaisons hybrides et électriques.
Source: Autocar
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