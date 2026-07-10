Un premier aperçu de la nouvelle petite voiture économique de MG

Quel cadre plus "British" et donc plus approprié que le Goodwood Festival of Speed 2026 pour MG afin de dévoiler au monde ses deux derniers concept-cars, qui illustrent son orientation et ses intentions. Il s’agit de la MG GO!, annonçant une future citadine, et du MG Cyber Concept, une étude consacrée à un grand SUV aux accents sportifs.

Présentées ensemble sur le stand du constructeur lors de la célèbre manifestation britannique dédiée aux courses de côte, ces deux voitures ne sont pas encore prêtes pour la production, mais elles indiquent clairement vers quels segments et quel langage stylistique MG entend se diriger.

Deux concept-cars, deux visions complémentaires

La MG GO! exposée à Goodwood est une citadine électrique compacte dont les formes évoquent certains des modèles les plus appréciés de l’histoire de la marque, en particulier la MGB GT produite entre les années 1960 et 1970.

Le projet, entièrement mené par le centre de design MG de Londres sous la direction du directeur du design Carl Gotham, ne vise toutefois pas à être un simple exercice nostalgique : l’objectif affiché est de proposer une voiture à la personnalité identifiable, capable de se démarquer dans un segment très encombré, et qui donnera naissance en 2027 à un modèle de série destiné au marché européen.

L’objectif est de parvenir à transmettre de nouvelles émotions, à travers un design frais, sympathique et séduisant. Les MG cessent ainsi d’être des voitures purement rationnelles pour afficher un caractère plus émotionnel.

Il en va de même pour le MG Cyber Concept. Mais il suit une voie opposée et complémentaire : il s’agit de l’étude d’un grand SUV électrique hautes performances, inspiré de l’historique EX181, la voiture avec laquelle MG a établi des records de vitesse sur terre.

MG Cyber Concept Photo : MG

Objectif : créer de l’émotion

Selon le vice-président du design mondial de MG, Jozef Kabaň, l’objectif de ces deux projets est de créer des voitures dotées d’une identité capable de générer un lien émotionnel immédiat avec ceux qui les regardent, avant même ceux qui les conduisent. Aucun détail technique concernant la chaîne de traction n’a été révélé, pas plus que des rendus de l’habitacle n’ont été montrés.

Aux côtés des deux concept-cars, le stand MG accueillait également un espace dédié aux technologies d’aide à la conduite et de connectivité de la marque, avec des démonstrations assurées par des robots de dernière génération.

Trois nouveaux SUV hybrides rechargeables arrivent

Au-delà des deux concept-cars, Goodwood a aussi été l’occasion pour MG de confirmer une avancée sur le front des batteries. La technologie SolidCore, déjà annoncée auparavant, sera en effet étendue aux futurs modèles dotés de la motorisation Plug-in Hybrid+.

Il s’agit d’une batterie semi-solide, une solution intermédiaire entre les accumulateurs lithium-ion actuels à électrolyte liquide et les batteries entièrement solides, encore loin d’une production à grande échelle dans le secteur.

MG GO ! 2026 Photo : MG

MG affirme être le premier constructeur à avoir lancé la production de masse de cette technologie qui, grâce à une structure interne particulière, promet une réponse en puissance plus rapide et une gestion de l’énergie plus efficiente que les batteries traditionnelles.

Le bénéfice concret pour le conducteur concerne surtout la constance des performances, y compris dans des conditions difficiles comme une batterie déchargée ou des températures extérieures basses, des situations qui pénalisent traditionnellement les systèmes hybrides rechargeables.

MG Cyber Concept - Parmi les prochains objectifs de la marque, celui de lancer trois nouveaux SUV Photo : MG

Les premiers modèles à recevoir la SolidCore associée au Plug-in Hybrid+ seront trois nouveaux SUV des segments B, C et D, en cohérence avec la stratégie "In Europe, for Europe" par laquelle MG entend développer des technologies calibrées sur les conditions de conduite réelles en Europe : une stratégie qui passe aussi par la nouvelle usine en construction en Galice, en Espagne.