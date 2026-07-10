Pont du 14-Juillet : Bison Futé prévoit un trafic très chargé dès vendredi

Les journées de vendredi 10 et samedi 11 juillet devraient être les plus compliquées, avec de très nombreux départs en vacances concentrés sur les principaux axes du pays.

Pour la journée de vendredi, l'organisme classe l'ensemble du territoire en rouge dans le sens des départs, tandis que la région Auvergne-Rhône-Alpes est placée en noir, le niveau d'alerte maximal. Les principaux ralentissements sont attendus sur les itinéraires reliant l'Île-de-France aux destinations de vacances, notamment les autoroutes A10, A6 et A13. Les difficultés devraient débuter dès la fin de la matinée avant de s'intensifier dans l'après-midi et de se prolonger jusqu'en soirée.

Dans le sens des retours, la circulation restera plus fluide, même si des ralentissements sont annoncés dans le Grand Ouest, le Nord et sur l'arc méditerranéen, classés orange.

La situation restera tendue samedi 11 juillet. Bison Futé voit rouge sur l'ensemble du territoire dans le sens des départs, avec un classement noir dans le Nord-Ouest et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les axes desservant la façade atlantique, la Normandie, le quart sud-est et le centre de la France devraient enregistrer une très forte affluence tout au long de la journée. Les autoroutes A10, A6 et A13 figurent une nouvelle fois parmi les secteurs les plus exposés aux embouteillages.

À partir de dimanche, les conditions de circulation devraient progressivement s'améliorer. Seule la région Auvergne-Rhône-Alpes reste classée orange dans le sens des départs, tandis que le reste du territoire repasse au vert. Lundi 13 juillet est annoncé comme une journée globalement fluide, aussi bien pour les départs que pour les retours.

Pour le mardi 14 juillet, jour de la Fête nationale, Bison Futé prévoit essentiellement des difficultés dans le sens des retours. Le quart nord-ouest du pays est classé orange, avec des ralentissements attendus sur les axes desservant les côtes normande et atlantique ainsi qu'en Île-de-France, notamment sur les autoroutes A10, A6 et A13 en fin de week-end prolongé.

Bison Futé appelle par ailleurs les automobilistes à redoubler de vigilance en raison des fortes chaleurs annoncées. L'organisme recommande notamment d'éviter les déplacements durant les heures les plus chaudes, de prévoir suffisamment d'eau à bord du véhicule et de porter une attention particulière aux passagers les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées.