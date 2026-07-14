La BMW M3 électrique portera le même badge que sa sœur thermique

Depuis que BMW a annoncé son intention de construire une M3 électrique, les rumeurs se sont multipliées sur internet, affirmant que la voiture porterait le badge iM3. Pourtant, ce ne sera pas le cas. Lorsque la version de série du M Concept Neue Klasse arrivera l’an prochain, elle reprendra le nom de la berline sportive thermique que la marque commercialise depuis 1986. Oui, au grand dam de certains puristes, la M3 électrique s’appellera… M3.

La confirmation vient directement du patron de BMW M. Lors d’un entretien avec Bimmer Today au Goodwood Festival of Speed ce week-end, Frank van Meel a mis fin aux spéculations :

« Bien sûr qu’elle s’appelle M3. Je n’ai jamais dit autre chose, mais je trouve toujours intéressant de voir les gens parler d’iM3. Une M3 a toujours été une M3. Qu’elle ait eu un quatre-cylindres, un six-cylindres, un V8 ou la transmission M xDrive, il était simplement écrit M3 dessus. Et cela ne change pas, même si elle devient électrique. »

Photo par : BMW

Pas un remplacement, mais une addition à la gamme

Pas d’inquiétude : ce modèle électrique hautes performances ne remplacera pas la version thermique. BMW développe bien une nouvelle génération de M3 animée par un six-cylindres en ligne, mais son arrivée n’est pas attendue avant la fin de l’année 2028. En conséquence, la version électrique pourrait être la seule M3 au catalogue pendant environ un an. L’actuelle G80 quittera la scène courant de l’année prochaine, tandis que la G84 ne devrait pas arriver sur les routes avant l’année suivante.

Au cours du même entretien, Frank van Meel a également confirmé que la prochaine génération de Série 3 aurait de nouveau droit à une version M Performance à moteur thermique. Il s’agirait vraisemblablement de la BMW M350 xDrive millésime 2027, apparue par erreur plus tôt cette année sur le site de BMW USA. Comme la M3 à part entière, cette déclinaison intermédiaire devrait conserver un six-cylindres, mais avec le moteur B58 plutôt que le S58 développé par BMW M et réservé au modèle le plus radical.

Il y a aussi de fortes chances que BMW propose une quatrième Série 3 badgée M en lançant une version électrique M Performance de l’i3. Logiquement, elle pourrait adopter l’appellation i3 M60 xDrive et se positionner entre l’i3 50 xDrive, déjà dévoilée, et la future M3 électrique. Une telle diversité de versions devrait séduire un large éventail d’acheteurs à la recherche d’une berline sportive, qu’ils préfèrent un moteur thermique ou des moteurs électriques.

Avec une nouvelle Série 3 Touring également en préparation, les amateurs de breaks peuvent aussi espérer une déclinaison intéressante. Pour l’instant, toutefois, la marque ne confirme pas encore de versions M pour ce modèle à carrosserie break.