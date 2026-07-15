Un nouveau DS N°7 pour Emmanuel Macron

Traditionnellement, le 14 juillet est aussi le jour où le chef de l’État ouvre le défilé militaire sur les Champs-Élysées à bord d’un véhicule de représentation, souvent fortement modifié.

Cette année, ce rituel s’écrit dans un nouveau chapitre 100 % électrique. Avec le DS N°7 Élysée, la jeune marque premium du groupe Stellantis prolonge une coopération vieille de plusieurs décennies, qui remonte aux premières années de la Ve République. Dès l’époque du général de Gaulle, les légendaires Citroën DS, souvent modifiées par le carrossier Chapron, ont façonné l’image de la représentation de l’État. Ce nouveau modèle au sommet de la gamme rompt toutefois technologiquement avec le passé, en associant pour la première fois une limousine d’État entièrement blindée à une transmission intégrale 100 % électrique.

Électrique, mais blindé

La base technique est celle du DS N°7 E-Tense AWD Long Range. Pour intégrer le parc automobile de l’État, le SUV a cependant fait l’objet de modifications en profondeur. Afin d’offrir au chef de l’État le niveau de protection requis, le véhicule a reçu un blindage intégral sur mesure. Cette mise à niveau sécuritaire a entraîné des adaptations mécaniques. La suspension hydropneumatique spécialement développée, dont les amortisseurs ont été conçus et mis au point en France, doit préserver le confort propre à la marque ainsi qu’une tenue de route sûre, malgré le surpoids important lié au blindage.

Empattement allongé

Une différence majeure par rapport au modèle de série concerne l’empattement, allongé de 25 centimètres. Cette modification permet de dégager un espace généreux aux places arrière, transformant l’habitacle en bureau mobile. La discrétion est assurée par une teinte réglable des vitres latérales arrière, dont la transparence peut varier selon la situation. Des détails protocolaires comme des porte-drapeaux amovibles, des dispositifs lumineux spécifiques ainsi que des systèmes intégrés de communication et de sécurité complètent cette dotation spéciale.

DS No.7 Elysee (2026) Photo : DS Automobiles

Le véhicule reflète aussi visuellement son rôle institutionnel. La carrosserie adopte la teinte exclusive Bleu Liberté. Une calandre illuminée arbore les couleurs nationales françaises, bleu, blanc et rouge, que l’on retrouve également sur le capot, les moyeux de roues et le hayon. À bord, les matériaux nobles et les détails artisanaux dominent. Le ciel de toit en Alcantara gris contraste avec des sièges en cuir Nappa et Alcantara Bleu Éternel, réalisés dans le motif bracelet de montre propre à la marque. Sur la planche de bord en bois de hêtre, un motif de Marianne, figure nationale de la République, a été gravé au laser.

Une vitrine du savoir-faire national

D’un point de vue industriel, le DS N°7 Élysée fait office de vitrine du savoir-faire des équipementiers français. Le blindage et l’aménagement intérieur final sont réalisés chez le spécialiste Centigon, en Bretagne. La batterie est fournie par ACC dans le nord de la France, tandis que les moteurs électriques proviennent de Trémery et que les composants du châssis ont été développés en Occitanie. Le système audio est signé Focal, le fabricant réputé installé dans la région lyonnaise.

La limousine présidentielle est animée par deux moteurs électriques développant une puissance cumulée de 257 kW, alimentés par une batterie d’une capacité de 97,2 kWh. Selon la fiche technique, cette configuration autorise une autonomie théorique pouvant atteindre 679 kilomètres, même si le poids élevé de cette version blindée devrait influer sur cette valeur en usage réel. Le véhicule d’État fait ses débuts à l’occasion de la fête nationale d’aujourd’hui. Pour les clients particuliers, la version de série non blindée du nouveau DS N°7 peut déjà être commandée et doit arriver sur le marché à l’automne de cette année.